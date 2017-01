Stand: 17.01.2017 12:04 Uhr

Hamburger Theaterfestival sucht Chöre

Die Theater der Welt kommen nach Hamburg: Vom 25. Mai bis zum 11. Juni werden Künstler aus Jakarta und Moskau, Damaskus und Rio de Janeiro und vielen anderen Ländern in die Hansestadt kommen. Insgesamt werden 25 bis 30 internationale Theater-, Tanz- und Musik-Produktionen bei dem vom Hamburger Thalia Theater in Kooperation mit der Kulturfabrik Kampnagel veranstalteten Festival "Theater der Welt" zu Gast sein.

Eröffnung mit samoanischem Regisseur

Eröffnet wird das Festival mit einer Neuproduktion des Regisseurs Lemi Ponifasio aus Samoa, die im ehemaligen Afrika-Terminal im Hamburger Baakenhafen zu sehen sein wird. "Der allerwichtigste Grund für mich persönlich ist, dass Lemi Ponifasio ein Regisseur ist, der Räume verwandeln kann mit Licht in einer Art und Weise, dass er eigentlich aus einem doch recht schnöden Raum wie diesem Afrika-Terminal einen großartigen Raum herstellen kann", sagt Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard.

"Children of Gods" heißt das Stück Ponifasios - eine Produktion in Zusammenarbeit mit der Hamburgischen Staatsoper, die Kindern eine Stimme geben soll, als Antwort auf Terror und Krieg. "Es geht um Kinderkreuzzüge in dem ganzen Projekt, also darum, wie Kinder sich stellen zu der Krise heute mit Migration und Flucht", erklärt Deuflhard. "Man weiß ja, wie viel Zig-Millionen Kinder auch heutzutage auf der Flucht sind. Dafür brauchen wir einen Chor mit 240 Teilnehmern."

Chöre und Sänger gesucht

Das aber ist gar nicht so einfach. Denn das Werk "Credo" des kanadischen Komponisten Murray Schafer, das in "Children of Gods" zu hören sein wird, ist geschrieben für Streicher, Synthesizer und nicht weniger als zwölf Chöre.

Amelie Deuflhard hofft deshalb auf die Hamburgerinnen und Hamburger: "Wir suchen sowohl Chöre aus der ganzen Stadt, die daran noch teilnehmen als auch Einzelsänger, die sich dann in diesen Chor eingliedern können. Und ich kann versprechen: Das wird ein ganz großartiges Erlebnis für alle Beteiligten."

Herausragende Dirigenten leiten Projektchor

Unter der musikalischen Leitung von Volker Krafft von der Hamburgischen Staatsoper, Cornelius Trantow von der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und weiteren Chorleitern soll so ein Projektchor gegründet werden, der am letzten Maiwochenende das Festival eröffnen wird. Für den Intendanten des Hamburger Thalia Theaters, Joachim Lux, ist das auch ein Zeichen in die Stadt hinein: "Das ist die Gelegenheit für die Hamburger und die Hamburgerinnen, diesem Festivalauftakt, der eine große Aufmerksamkeit finden wird, wahrscheinlich sehr ähnlich wie die Eröffnung der Elbphilharmonie, aktiv mitzugestalten. Und schließlich ist es die Möglichkeit, wirklich mit herausragenden Musikern und Chorleitern zusammenzuarbeiten und für sich selbst noch mal völlig andere Erfahrungen zu sammeln als man das in der Chorarbeit über das Jahr tut."

Chöre, Sängerinnen und Sänger, die bei diesem Projekt dabei sein möchten, können sich bis zum 30. Januar 2017 unter der Mailadresse credo@theaterderwelt.de anmelden. Weitere Informationen gibt es dazu auf der Internetseite des Festivals.

