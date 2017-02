Stand: 28.02.2017 06:00 Uhr

"Global Citizen"-Konzert: Karten für Taten von Daniel Kaiser

Beim G20–Gipfel im Juli in Hamburg treffen sich nicht nur Staats- und Regierungschefs. Am Vorabend, am 6. Juli, findet in der Hamburger Barclay Card Arena ein großes Konzert mit nationalen und internationalen Stars statt. Die Band Coldplay, Herbert Grönemeyer und Ellie Goulding treten unter anderem auf. Organisiert wird das Ganze von der Bewegung "Global Citizen" - zu Deutsch: "Weltbürger" -, die mit dem großen Event Druck auf die Politiker ausüben will.

Gemeinsam politischen Druck aufbauen

Chris Martin und seine Band Coldplay spielen in Hamburg für einen guten Zweck. Die Karten gibt es bei keiner Vorverkaufsstelle, man muss selber etwas für den guten Zweck tun, sagt Carolin Albrecht von der Bewegung "Global Citizen". "Das Besondere an unserem Festival ist ja, dass man sein Ticket nicht kaufen kann, sondern man kann es verdienen, indem man bei uns auf der Seite an Aktionen teilnimmt. Durch Petitionen, durch E-Mails und durch Anrufe wenden sich unsere Unterstützer an die Regierung und damit bauen wir gemeinsam Druck auf und sagen den Regierungen, was wir von ihnen erwarten."

"Wir wollen nicht euer Geld"

Der Gründer von "Global Citizen", Hugh Evans, spricht von mehr als acht Millionen Unterstützern. Es sind vor allem junge Leute, sogenannte Millenials. "Unsere wichtigste Botschaft ist: Wir wollen nicht euer Geld, wir wollen, dass ihr etwas unternehmt. Geld bekommen wir von Stiftungen wie der von Bill Gates und auch von globalen Unternehmen", beschreibt er das Konzept. Also Abgeordnete anrufen, Politikern E-Mails schreiben, demonstrieren, Initiativen ergreifen und so helfen, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in Sachen Ernährung, Bildung, sauberes Wasser und Gleichberechtigung umzusetzen.

Das Konzept gibt es seit fünf Jahren. Das Festival findet regelmäßig im New Yorker Central Park am Rande der UN-Vollversammlung statt. Da kommen dann auch immer Politiker auf die Bühne. Beim Konzert in Hamburg rechnen die Veranstalter beispielsweise mit Kanadas Regierungschef Justin Trudeau, aber auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 28.02.2017 | 07:40 Uhr