Gehäkelte Lieder von Juliane Bergmann

Es gab mal eine Zeit, in der Handarbeit als altmodisch galt. Häkeln und Stricken ist vor allem etwas für ältere Damen - so das Klischee. Aber das ist schon längst Geschichte. Do it yourself ist seit Jahren Trend. Auch die in Hamburg lebende Künstlerin Gloria Sophie Wille liebt das Häkeln - und hat dabei ihre ganz eigene Sprache gefunden.

In einer kleinen Hamburger Dachgeschosswohnung stehen Schneiderpuppen, Kleiderständer, darauf Bügel voller Klamotten. In Regalen stapeln sich Garne, Wolle, Scheren, Häkelwerkzeug, Handarbeitszeitschriften. Auf dem Fensterbrett sitzt Gloria Sophie Wille, 29 Jahre alt, schwarzer Bob, eine goldene Truckerbrille - und häkelt. Wie eigentlich immer und überall. "Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich Verabredungen absage, weil ich lieber häkeln möchte", gibt Wille zu. "Freitagabend, wenn alle ausgehen, sage ich: 'Nee, ich muss noch ein bisschen häkeln (lacht), ich komme vielleicht nach.' Das ist einfach meine Art, Sinn zu geben, meine Art mich auszudrücken." Denn sie häkelt nicht einfach Klamotten, sondern Musik.

Aufgewachsen bei der Oma und Mutter, konnte sie schon als Kind häkeln, stricken und nähen. Instrumente spielt sie auch: Orgel, Querflöte, Gitarre und Ukulele. Vor sechs Jahren begann Wille die beiden Welten - Handarbeit und Musik - zusammenzubringen. Entstanden ist ihre ganz persönliche Häkelkunst: "Wenn diese Melodie gehäkelt wäre, wie würde die aussehen? Oder wenn diese Note gehäkelt wäre, wie würde die aussehen? Oder wenn der Bass gehäkelt wäre, welches Muster könnte das haben? Und so setzt sich das dann langsam aber sicher zusammen, dass man am Ende ein gehäkeltes Lied vor sich hat."

Mützen, Blusen, Hochzeitskleider

Wenn sie ein Lied packt, nimmt sie es auseinander, schreibt sich den Text auf und die Noten der einzelnen Instrumente. Das überträgt sie dann in Häkel-Muster, Strukturen, Farben, Symbole und Materialien. Zu Beginn entstanden Mützen, Schals und Stirnbänder. Allmählich wurden ihre Projekte aber aufwendiger und detailreicher: Pullover, Blusen und sogar Hochzeitskleider. An manchen sitzt sie mehrere Monate. Eines ihrer wichtigsten Stücke bislang: ein Hosenanzug. Inspiriert hat sie das Lied "Slow Sun" der britischen Band The Maccabees. Roter, glänzender Stoff an den Beinen, das Oberteil weiß gehäkelt, zart gemustert, ärmellos, mit Stehkragen. "Die Trompete in dem Lied ist wellenförmig. Und deshalb habe ich mich für das Muster entschieden. Und es gibt einzelne Gitarrenanschläge, wie so kleine Tropfen. Es sind ganz hohe Töne, und deshalb sieht man am Kragen einzelne Noppen."

Und zu jedem Stück schreibt Wille am Ende auch einen Text, der für sie zum Gesamtpaket dazugehört. Zum Hosenanzug etwa entstand eine sehr persönliche Kurzgeschichte.

Ein Traum wird wahr

Lange ist die studierte Soziologin und Politologin durch die Welt gereist, lebte in Frankreich und den USA. Jetzt, in Hamburg, fühlt sie sich angekommen, studiert Kulturmanagement und macht ihren Traum wahr. Im November hat sie ihre Häkelkunst in einer Ausstellung in der Hamburger KOZ-Galerie gezeigt, 2017 sollen weitere folgen. Sie versteht sich als Künstlerin, ihre Arbeiten sollen am Ende weniger zweckmäßige Kleidung sein, sondern eher Skulpturen. "Es macht mir einfach wahnsinnig Spaß, mich in Liedern zu verlieren und mich damit auseinanderzusetzen", sagt Wille. "Dem Künstler oder der Künstlerin tatsächlich zuzuhören. Und so tranformiere ich quasi meine eigene Gedankenwelt in etwas Haptisches."

