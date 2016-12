Stand: 22.12.2016 10:55 Uhr

Flashmob: Jauchzet und frohlocket am Kröpcke

In der hannoverschen Innenstadt ist es so kurz vor Weihnachten vor allem eines: stressig. Schließlich müssen die letzten Geschenke für das Fest besorgt werden. Mitten im Trubel haben am Mittwochmittag rund 200 Chorsänger und -Sängerinnen "himmlische" Töne angestimmt. Als Flashmob, also als spontane Versammlung, trafen sie sich in der Unterführung am Kröpcke, um gemeinsam zu singen: "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan!" Das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach ist eigentlich für den ersten Weihnachtsfeiertag vorgesehen, das stört beim Flashmob aber nicht. Nur das Orchester hatte zuvor ein Mal miteinander geprobt, die Sänger verabredeten sich über E-Mail und von Mund zu Mund. In unserem 360-Grad-Video können Sie sich durch den Flashmob am Kröpcke bewegen - und auch gerne nochmal mitsingen:

Flashmob in 360 Grad: Das Weihnachtsoratorium Rund 200 Chorsänger und -Sängerinnen haben sich am Kröpcke in Hannover getroffen, um das Weihnachtsoratorium zu singen. Singen Sie mit und sehen sich in unserem 360-Grad-Video von dem Flashmob um. Sie können dafür auch eine Virtual-Reality-Brille nutzen.

"Stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an"

Die Idee hatte Tammo Krüger, Student an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und Mitglied im Bachchor. "Es ist schon auch eine Botschaft, eine Friedensbotschaft, die wir hier verbreiten," sagte er nach dem Flashmob. Angesichts des Anschlags in Berlin am Montag sei ihm auch wichtig zu zeigen, dass man als Gemeinschaft weiterhin in die Öffentlichkeit kommen könne, "dass man sich nicht fürchten muss". Eine gute halbe Stunde lang sangen die Weihnachtssänger - frei unter dem Motto "Lasset das Zagen, verbannet die Klage, stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit an".

