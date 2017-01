Stand: 27.01.2017 08:00 Uhr

Festspiele-Spielstättenpreis 2017 für Mestlin

Das Kulturhaus Mestlin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) erhält in diesem Jahr den Spielstättenpreis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Gemeinsam mit dem "Nordkurier" verleiht das Klassikfestival diese Auszeichnung bereits zum siebten Mal.

Verein kümmert sich um den Erhalt

In der 1950er-Jahren wurde das zweigeschossige Gebäude im Stil des sozialistisch geprägten Neoklassizismus erbaut. Im kommenden Oktober feiert das Kulturhaus Mestlin sein 60-jähriges Bestehen. Für die Gemeinde ist das geschützte Baudenkmal viel zu groß, ein Verein kümmert sich seit mehreren Jahren um den Erhalt des Gebäudes. Seit 2014 sind die Festspiele MV regelmäßig zu Gast in Mestlin.

Intendant lobt besondere Stimmung

Die Konzerte im Kulturhaus seien von Beginn an von einer besonderen Stimmung geprägt gewesen, was auch dem ehrenamtlichen Engagement in dem Ort zu verdanken sei, hob Intendant Markus Fein hervor. Im Juli und im August wird es zwei Festspielkonzerte in Mestlin geben.

Den mit 5.000 Euro dotierten Spielstättenpreis erhielten bislang unter anderem das Kloster Rühn (Landkreis Rostock), der Lokschuppen Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald), die Klosterruine Dargun (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) und im vergangenen Jahr der Kornspeicher Landsdorf bei Tribsees (Kreis Vorpommern-Rügen).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.01.2017 | 09:00 Uhr