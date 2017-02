Sendedatum: 21.02.2017 18:20 Uhr

"Reisen gehört zum Konzept des Orchesters"

Welche Folgen hat der Brexit für die kulturelle Welt? Erste Akteure ziehen nun Konsequenzen: Rechtzeitig vorm anstehenden Brexit-Vollzug verlässt das bekannte European Union Baroque Orchestra die Insel. Der neue Sitz des Orchesters wird Antwerpen. NDR Kultur hat mit Generalmusikdirektor Paul James über die Gründe für den anstehenden Umzug gesprochen.

Das European Union Baroque Orchestra hat seinen Sitz seit über dreißig Jahren in Oxford, jetzt ziehen Sie nach Belgien um. Warum?

Paul James: Ja, und seit mehr als dreißig Jahren war das Orchester eben auch ein kultureller Botschafter der Europäischen Union. Wir tragen sie ja schon im Namen und es ergibt einfach keinen Sinn, eine EU-Institution im Post-Brexit-Vereinigten Königreich fortzuführen. Derzeit erhält das EUBO zwar noch finanzielle Unterstützung durch das "Creative Europe"-Programm, aber die Unsicherheit wegen des Brexit und die zunehmend schwierige wirtschaftliche Lage machen es sehr schwer, weiterhin Mittel aufzutreiben. Und es ist natürlich offen, wie lange wir für die EU noch als förderungswürdig gelten. Also haben wir uns gedacht, wenn wir jetzt umziehen, bevor der Brexit tatsächlich eintritt, können wir uns in Belgien etablieren und die Zukunft des European Union Baroque Orchestra langfristig sichern.

Welche konkreten Maßnahmen fürchten Sie am meisten?

James: Was uns wirklich treffen wird, und deshalb haben wir uns auch für den Umzug entschieden, ist der Wegfall der Freizügigkeit. Kultur und vor allem die Musik kann nur in einem Klima gedeihen, in dem Freizügigkeit möglich ist. Im Bereich der Barockmusik sind die meisten Musiker Freiberufler, die ständig Grenzen überqueren müssen. Und die britischen Musiker erzielen ihr Einkommen zu 80 Prozent außerhalb des Vereinigten Königreichs. Der Austritt aus der EU würde also gerade für unser Orchester einen viel größeren Aufwand bei Reisen und Einstellungsformalitäten bedeuten, denn die jungen Musiker kommen üblicherweise aus zwölf EU-Ländern und treten im Extremfall jeden Abend in einem anderen Land auf. Also, das Reise-Thema ist meines Erachtens das zentrale Thema, denn Reisen gehört zum Konzept des Orchesters und hat auch das musikalische Erbe Europas seit der Barockzeit geprägt.

Was bedeutet das für englische Nachwuchsmusiker? Wird das EUBO in Zukunft ohne sie auskommen müssen?

James: So wie es gerade aussieht, muss man leider sagen: Ja. Ich bin mir zwar sicher, dass es später noch einmal Verhandlungen geben wird und Anpassungen gemacht werden, die auch den Briten erlauben von solchen EU-Programm zu profitieren, aber nach jetzigem Stand gibt es dafür keinerlei Garantie, und wir wissen einfach noch nicht, wie genau die Regeln sein werden. Derzeit sieht es eher schlecht aus für die britischen Nachwuchsmusiker. Aber diese Auswirkungen gehen natürlich in beide Richtungen. Auch die "Festland-Europäer" werden es schwer haben, Arbeit in England zu finden, und wir werden in Zukunft ebenso von dem erhöhten bürokratischen Aufwand betroffen sein.

Das klingt alles noch nach recht viel Unsicherheit...

James: Oh ja, die Unsicherheit ist immens. Es wird zurzeit noch debattiert, wie sich alles gestalten wird. Die Regeln werden noch verhandelt. Und in diesem Klima der Unsicherheit mussten wir jetzt einfach strategisch Handeln, um die Sicherheit des Orchesters zu sichern.

Macht Sie der Umzug traurig?

James: Oh ja, keine Frage! Das ist eine sehr traurige Zeit. Der Brexit wirft jetzt seine Schatten, und das ist alles ein großer Rückschritt.

Das Gespräch führte Jil Hesse.

