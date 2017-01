Stand: 04.01.2017 13:05 Uhr

Sehen Sie die Elbphilharmonie-Eröffnung beim NDR

Die Musikwelt blickt nach Norddeutschland: Am 11. Januar eröffnet das NDR Elbphilharmonie Orchester den Großen Konzertsaal in Hamburgs neuem Wahrzeichen. Unter den vielen Ehrengästen sind Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz. Der NDR überträgt den Festakt und das Konzert live im Fernsehen, Radio und auf NDR.de.

Ab 18 Uhr im NDR Fernsehen

Ab 18 Uhr ist das Team des "Hamburg Journals live vor Ort und berichtet im NDR Fernsehen vom Eintreffen der rund 2.000 Gäste - unter ihnen neben dem Bundespräsidenten und der Kanzlerin weitere Repräsentanten aus Politik, Kultur, Wirtschaft und Sport, Mäzene sowie Musikfreunde, die in der Verlosung für das Eröffnungskonzert eine Karte gewonnen haben. Mit ihnen und den prominenten Besucherinnen und Besuchern des Eröffnungskonzertes spricht Anke Harnack ebenso wie mit dem Generalintendanten der Elbphilharmonie, Christoph Lieben-Seutter. Die weiteren Landesprogramme schalten sich im Verlauf der Sendung zu.

Der Festakt beginnt um 18.30 Uhr

Um 18.30 Uhr folgt im NDR Fernsehen die Live-Übertragung des Festaktes zur Eröffnung. Festreden halten Bundespräsident Joachim Gauck, Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz, der Intendant der Elbphilharmonie Christoph Lieben-Seutter und Architekt Jacques Herzog. Das NDR Elbphilharmonie Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Thomas Hengelbrock spielt. Barbara Schöneberger führt die Fernsehzuschauer durch den Abend.

Ab 19.30 Uhr senden die Landesprogramme getrennt. Das "Hamburg Journal“ berichtet weiter live von der Elbphilharmonie. Kurz nach dem Festakt interviewt Anke Harnack Besucherinnen und Besucher, die den Großen Saal zum ersten Mal mit Musik des NDR Elbphilharmonie Orchesters erlebt haben.

Das Eröffnungskonzert live im NDR Fernsehen

Um 20.15 Uhr überträgt das NDR Fernsehen das festliche Eröffnungskonzert unter dem Motto "Zum Raum wird hier die Zeit" live bis etwa 22.45 Uhr. Chefdirigent Thomas Hengelbrock und das NDR Elbphilharmonie Orchester eröffnen den spektakulären Konzertsaal mit einer musikalischen Reise von der Renaissance bis zur Gegenwart. Weltweit gefeierte Solisten wie Pavol Breslik, Bryn Terfel und Philippe Jaroussky sowie der NDR Chor und der Chor des Bayerischen Rundfunks sind dabei. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Ludwig van Beethoven, Benjamin Britten, Bernd Alois Zimmermann, Richard Wagner - sowie eine Uraufführung von Wolfgang Rihm. In der Konzertpause um circa 21.10 Uhr zeigt das NDR Fernsehen "NDR Aktuell“. Außerdem begrüßt Barbara Schöneberger im Foyer der Elbphilharmonie prominente Premierengäste.

Der Festakt und das Konzert werden von Untertitelung und Audiodeskription begleitet, auf NDR.de auch durch einen Gebärdensprach-Dolmetscher.

Weitere Informationen Elbphilharmonie: Camilla Tilling singt für Anja Harteros Nach dem Ausfall von Jonas Kaufmann folgt nun die zweite Absage: Anja Harteros wird leider nicht bei den Eröffnungskonzerten der Elbphilharmonie singen. Für sie wird Camilla Tilling auftreten. mehr

Liveticker und Streams auf NDR.de

NDR.de begleitet die Elbphilharmonie-Eröffnung bereits tagsüber mit aktuellen Berichten und Reportagen auf seiner Webseite NDR.de. Ab 17.00 Uhr bis zum geplanten Ende der Veranstaltung gegen 22.45 Uhr wird es unterschiedliche Livestreams geben, unter anderem einen Stream des Festaktes und des Eröffnungskonzertes, sowie einen Stream zur Licht-Show auf der Außenfassade der Elbphilharmonie. Zudem wird das Ereignis in einem Live-Ticker abgebildet, der aktuelle Fotos, Clips und ausgewählte Reaktionen aus den sozialen Netzwerken enthalten wird. Dazu bietet der NDR Reportagen und Bildergalerien vom Abend sowie eine Multimedia-Dokumentation über die Baugeschichte. Auf seinen Social-Media-Präsenzen begleitet der NDR das Ereignis mit aktuellen Kurz-Clips, Fotos und User-Reaktionen. Alle Informationen zur Elbphilharmonie sind unter NDR.de/elbphilharmonie zu finden

Auch NDR Radiosender sind live dabei

Im Radio stimmt NDR Kultur am 11. Januar den ganzen Tag über mit Reportagen, Gesprächen, Künstlerporträts und Service-Informationen auf die Eröffnung ein. Um 18 Uhr beginnt eine sechsstündige Live-Übertragung aus der Elbphilharmonie. Der Festakt und das Konzert werden umrahmt von Reportagen und Gesprächen mit mitwirkenden Künstlern und Konzertbesuchern sowie von Porträts und einer Dokumentation über die Entstehungsgeschichte des spektakulären Baus. Die Moderatoren Friederike Westerhaus, Philipp Cavert und Mischa Kreiskott präsentieren den Abend im Radio auf NDR Kultur.

NDR 90,3 plant am 11. Januar eine fünfstündige Sondersendung ab 18.05 Uhr, in der der Festakt übertragen wird. Schalten zu Reportern in die Elbphilhamonie sind vorgesehen und die Geschichte des neuen Hamburger Wahrzeichens soll noch einmal Revue passieren. Jacqueline Heemann moderiert.