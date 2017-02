Stand: 27.02.2017 15:35 Uhr

Auf ewig ein Suchender: Gidon Kremer wird 70 von Elisabeth Richter

Ohne Frage ist Gidon Kremer eine der spannendsten Musikerpersönlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte. Keiner widmete sich derart intensiv zeitgenössischer Musik und lebte sein Leben als permante Entdeckungsreise. Heute wird Gidon Kremer 70 Jahre alt.

Die Mutter, der Vater, der Groß-, und sogar der Urgroßvater waren Geiger. Gidon Kremer hatte wohl keine Wahl - dass auch er Geiger werden würde, war wohl schon vor seiner Geburt entschieden. Der Vater gab ihm den ersten Unterricht, er verlangte viel von ihm, was dem Kind Gidon Kremer auch zu schaffen machte.

Aber der am 27. Februar 1947 im lettischen Riga geborene Geiger ging seinen Weg. Er gewann zum Beispiel 1970 den berühmten Tschaikowsky-Wettbewerb. Seit den Achtziger-Jahren lebt er im Westen. Gidon Kremer hat mit allen bedeutenden Orchestern der Welt konzertiert. Er ist ein begeisterter Kammermusiker. Zu seinen Partnern zählen etwa die Pianistin Martha Argerich oder der Cellist Mischa Maisky. Viele Preise hat Gidon Kremer im Lauf seiner Karriere bekommen, darunter den Siemens-Musikpreis und zuletzt im September 2016 den japanischen "Premium Imperiale", der als "Nobelpreis der Künste" gilt.

Die Unbedingtheit von Gidon Kremers Ton

Ein bequemer Künstler war Gidon Kremer nie. Er möchte zum wirklichen Zuhören zwingen und präsentiert dabei neben den Klassikern auch unbekanntere Musik. Es geht nicht nur um den reinen Ton, gute Intonation, Präzision, Perfektion, sondern um Wege zu einer höheren Aufgabe, zu einer Botschaft. Bohrend, beschwörend, brennend - die Unbedingtheit von Gidon Kremers Ton vergisst man so schnell nicht. Da spielt einer um sein Leben. Es geht dem Geiger um die Wahrheit. Das gelingt ihm nicht nur mit atemlos jagender Virtuosität. Die Zartheit mit der er etwa auf seiner neuesten CD das kleine Stück "Preghiera" (Gebet) von Fritz Kreisler spielt, kann einen wirklich zu Tränen rühren.

Ausbildung bei dem legendären David Oistrach

Gidon Kremer wuchs zwar in Lettland auf, doch seine Wurzeln sind multinational. Der Großvater stammte aus Schweden, die Mutter aus Deutschland, der Vater aus Lettland, studiert hat Gidon Kremer in Moskau bei dem legendären David Oistrach. Es sei ein Glück gewesen, so Kremer, von diesem wunderbaren Menschen lernen zu können: "In den acht Jahren habe ich verstanden, wie wichtig es ist, als Künstler generös, vielschichtig zu sein. Besonders wichtig ist, den eigenen Weg zu gehen und nicht zu imitieren."

Passion für Kammermusik

Der Weg zur Weltspitze war kein Spaziergang. Hartes Üben, Teilnahme an Wettbewerben waren in der ehemaligen Sowjetunion Pflicht. Und lange verweigerten die Behörden Gidon Kremer, Konzerte im Westen zu spielen. 1982 wurde sein zweiter Wohnsitz in Deutschland genehmigt. Schon ein Jahr zuvor hatte Gidon Kremer im burgenländischen Lockenhaus ein Kammermusik-Festival gegründet, das bis heute eine erste Adresse in Sachen Kammermusik ist, auch wenn Kremer 2012 die Leitung abgab. "Kammermusik ist ein ständiges Gespräch, in dem man versucht, zu verstehen, was in der Stimmführung wichtig, was weniger wichtig ist und wer sich wem anzupassen hat", beschreibt er den Reiz der Kammermusik.

Seine Passion, seine Neugier, seine Experimentierfreude hat Gidon Kremer auch immer an jüngere Musiker weitergegeben. Aber nicht durch akademischen Unterricht. 1997 gründete er ein Kammerorchester aus Musikern der baltischen Staaten: die Kremerata Baltica. Sie entwickelte sich schnell zu einem Spitzen-Ensemble und setzt sich wie Gidon Kremer für ein Repertoire jenseits des Mainstreams ein. Ein Vermächtnis, das sich der lettische Geiger geschaffen hat.

