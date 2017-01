Stand: 09.01.2017 11:35 Uhr

Bieitos brutaler und stimmgewaltiger "Otello" von Sabine Lange

Er hat immer wieder mit seinen Operninszenierungen für Furore und große Aufregung gesorgt - der Regisseur Calixto Bieito. In Norddeutschland war er mehrfach an der Staatsoper Hannover zu Gast, jetzt endlich ist eine Inszenierung von ihm auch in Hamburg zu sehen. Verdis "Otello", den Calixto Bieito auch schon in Basel gezeigt hatte, feiert in der Staatsoper Hamburg Premiere.

Der spanische Regisseur Bieito zeigt ein Stück über Gewalt, Traumatisierung, Egoismus, Kaltherzigkeit. Es spielt: heute, in einem Hafen, nachts, irgendwo in der westlichen Welt. Schauplatz könnte Hamburg sein. Die Elite der ursprünglich venezianischen Gesellschaft trägt Anzüge und Mäntel, wie sie auf dem Jungfernstieg zu sehen sein könnten. Der große Kran, der das Bühnenbild dominiert, lässt sich leicht mit dem Hamburger Hafen assoziieren.

Der Chor als Symbol der Gesellschaft

"Otello" ist Giuseppe Verdis reifste und raffinierteste Oper - wie er Glanz und Sturz des Feldherrn Otello, angezettelt durch den Intriganten Jago, musikalisch inszeniert, ist einzigartig. Ein Meisterwerk der psychologischen Figurenführung. Doch Regisseur Bieito ist das nicht genug. Er holt den Chor aus seiner Statistenrolle und deutet diese Gesellschaft - bevor überhaupt der erste Ton erklingt, zeigt er den Chor als unterdrücktes, gefesseltes, geschundenes Volk, das hinter Stacheldraht ächzt und stöhnt und um Hilfe fleht. Sind es Flüchtlinge? Sind es Abschiebehäftlinge? Doch die "Elite" der Gesellschaft, allen voran Otello, Jago, Rodrigo, Cassio, Montano, reagiert nur zynisch auf diesen "Abschaum" - die um Wasser Flehenden, fast Verdursteten, werden herrisch und kalt mit Champagner übergossen.

Unterdrückung als alltägliches Phänomen

Herrisch ist dieser Otello - Marco Berti, Täter und Opfer in einer Person. Er singt von seinem Triumph über den Feind in der Schlacht, doch in dieser Inszenierung brauchen die Venezianer keinen Feind von außen. Sie sind sich selbst Feind genug. Otello, als ihr Anführer, ist ein Mann, der in seinem Leben vor allem eines erlebt hat: Gewalt.

Er hat viel gelitten, als Sklave, als Flüchtling - und nun, wo er eine Machtposition erlangt hat, dreht er den Spieß um. In dem Volk, das er auf Zypern befehligt, sind Unterdrückung, Folter, Willkür, Mord nicht nur an der Tagesordnung: Die gequälten Menschen sind auf Hilflosigkeit konditioniert. Sie lehnen sich nicht mehr auf, sie fügen sich. Das ist bitter anzusehen - zu bitter für viele im Publikum, die den Regisseur Calixto Bieito ausbuhten. Doch wie hatte der zuvor schon gewarnt: Wer den Wunsch habe, der Wirklichkeit zu entfliehen, der solle sich eben "La Cenerentola" von Rossini ansehen.

Die sängerische Leistung wurde gefeiert

Das legendäre Glaubensbekenntnis des skrupel- und gottlosen Jago - eindrucksvoll gesungen von Claudio Sgura, der gestern nicht nur alle Fäden der Intrige spann, sondern auch sängerisch das Ensemble anführte. Svetlana Aksenova debütierte in der Staatsoper Hamburg als Desdemona, sie sang sich vor allem in der Schlusszene in die Herzen der Zuschauer und absolvierte ganz nebenbei noch einen Drahtseilakt hoch oben auf dem Hafenkran - noch höher kletterte nur Otello, um finalen Selbstmord zu begehen.

Sänger, Chor, Orchester und Dirigent Paolo Carignani wurden einhellig vom Publikum gefeiert - obwohl sie sich musikalisch ein wenig zu sehr von der Brutalität und Kälte der Szene hatten anstecken lassen.

Weitere Stücke an der Staatsoper Mord und Vergebung an der Hamburger Staatsoper Die Hamburgische Staatsoper zeigte die erste szenische Aufführung Deutschlands der Kombination von Eötvös' "Senza sangue" mit Bartóks "Herzog Blaubarts Burg". Ein stimmiger Opernabend. mehr mit Video "Katze Ivanka": Mehr als nur ein Kinderstück 17.10.2016 19:42 Uhr In Hamburg singen wieder die Katzen - diesmal auf der kleinen Bühne der Hamburgischen Staatsoper. Die rasante Familienoper "Katze Ivanka" ist viel mehr als ein Kinderstück. mehr

Bieitos brutaler und stimmgewaltiger "Otello" Regisseur Calixto Bieito hat mit seinen Operninszenierungen für Furore und Aufregung gesorgt. Die Hamburgische Staatsoper zeigt jetzt seinen realitätsnahen "Otello" - zu bitter für viele im Publikum. Kartenverkauf: Karten erhalten Sie online direkt bei der Hamburgischen Staatsoper oder beim Kartenservice:

Große Theaterstraße 25

20354 Hamburg

Tel. (040) 35 68 68

Fax. (040) 35 68 610 Hinweis: Inszenierung: Calixto Bieito

Musikalische Leitung: Paolo Carignani



mit:

Marco Bertia als Otello

Claudio Sgura als Jago

Svetlana Aksenova als Desdemona

und weitere









In italienischer Sprache mit deutschen und englischen Übertiteln In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 09.01.2017 | 06:40 Uhr