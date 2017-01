Stand: 19.01.2017 13:51 Uhr

Anarchie war gestern: Die Einstürzenden Neubauten von Birgit Schütte

Früher haben die Einstürzenden Neubauten bei ihren Konzerten Autos auseinandergeflext und Löcher in Betonwände gebohrt. Es war ohrenbetäubend laut und die Stimmung war wild. Peter Steinkamp war dabei, als die Musiker 1981 im Hydepark in Osnabrück, einer legendären Disko, ein großes Loch in die Wand stemmten. "Das konnte man noch Jahre später sehen", erzählt der DJ und exzessive Plattensammler. Mit Eisenschrott, Kreissägen und Presslufthämmern tobten die Musiker damals über die Bühne. Das einzige "normale" Instrument war Blixa Bargelds schrottreife Gitarre. "Stahlmusik oder Industrial Music hieß das damals", erzählt der Fan.

Exzentrisch melancholische Stücke

Damit hat die Musik der Einstürzenden Neubauten heute nichts mehr zu tun. Die Zuschauer sitzen in einem chic renovierten und bestuhlten Saal der Osnabrücker Stadthalle. Die Stücke der "Greatest-Hits-Tour", die in Osnabrück ihren Auftakt hat, klingen ruhig und melancholisch. Die Zuschauer sitzen eher nachdenklich auf ihren Plätzen. Manche wippen mit dem Kopf. Als ein Betrunkener aufsteht und vor der Bühne mit den Armen wedelt, wird er gleich von einem Ordner auf seine Platz verwiesen. Mit Rebellion und Anarchie hat das nichts mehr zu tun. "Heute ist das eher so was wie das Goethe-Institut", meint Peter Steinkamp. Trotzdem ist er begeistert, andächtig begeistert: "Die haben sich weiterentwickelt. Das ist cool", findet er. "Sie sind außergewöhnlich und stechen aus dem Einheitsbrei raus."

Perfekter Sound und sparsame Bühnenshow

Spontan und brachial, das war gestern bei den Neubauten. Heute trommelt der Schlagzeuger auch mal auf Plastikrohren aus dem Baumarkt. Aufgereiht wie auf einem überdimensionalen Vibraphon, das noch kurz umgestimmt werden muss - durch Umstecken von Rohrstücken. "Das normale Rohr vom Baumarkt ist immer E-Dur", kommentiert Frontmann Blixa Bargeld. Barfuß und im schwarzen Anzug steht er hinterm Mikrophon. Die experimentellen, ruhigen Stücke mit den dadaistisch-philosophischen Texten klingen toll. Die Fans fordern mit Zwischenrufen immer wieder neue Titel wie "Stadt als Beute" oder "Für den Untergang". Aus ganz Europa sind Neubauten-Begeisterte angereist. Ein Fan der Band in schwarzer Lederjacke und vielen Ohr-Piercings ist nur wegen des Konzerts aus Spanien angereist. Schließlich könne man hier noch Karten bekommen. Das Doppel-Konzert am Samstag in der Elbphilharmonie ist schließlich längst ausverkauft.

Alte gegen neue Konzertkarte

Für alte Osnabrücker Fans gab es sogar ein besonderes Angebot: Wer seine Karte vom "Neubauten"-Konzert von 1991 noch in der Schublade hatte, konnte dafür umsonst eine neue Karte bekommen. Weil damals das Konzert vorzeitig abgebrochen wurde. Blixa Bargeld warf vorzeitig das Mikrophon, weil er aus dem Publikum beschimpft worden war. Kerstin Höger hatte ihre alte Karte aufbewahrt. Damals war sie 18 und Grufti. Sie liebte das Besondere, Extravagante und Experimentelle an der Musik der Einstürzenden Neubauten. Ihre Erinnerungen an das Konzert 1991: "Es war unerträglich heiß und brachial laut." Deswegen hat sie das Konzert im Vorraum angeguckt. Heute ist sie wieder begeistert, auch wenn es ganz anders ist. "Die Band hat sich weiterentwickelt und ist sich trotzdem treu geblieben." Die Einstürzenden Neubauten sind Kult - vor 30 Jahren und auch heute.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 19.01.2017 | 11:00 Uhr