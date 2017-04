Stand: 19.04.2017 09:31 Uhr

Wie klingt der sanierte Konzertsaal der MuK? von Hauke von Hallern

Der Konzertsaal der Lübecker Musik- und Kongresshalle war eineinhalb Jahre wegen einer Sanierung gesperrt. Anfang Mai wird er wieder eröffnet. Am Dienstag wurde der Saal noch einmal auf Herz und Nieren getestet. Akustik-Experten haben den Klang geprüft.

Lübeck: Akustikcheck vor MuK-Eröffnung Schleswig-Holstein Magazin - 18.04.2017 19:30 Uhr Wenige Tage vor der Eröffnung der Lübecker MuK prüft der Akustiker Karlheinz Müller, ob die Klangqualität in dem Konzertsaal noch so gut ist wie vor den Sanierungsarbeiten.







Mahler als Sinus-Ton

Aus einem Lautsprecher, der aussieht wie ein kleiner Fußball, kommt ein Sinus-Ton. Der hat so gar nichts mit den kunstvoll arrangierten Melodien zu tun, die normalerweise im Konzertsaal zu hören sind. Trotzdem: Diese Töne enthalten jeden einzelnen Klang eines Konzerts, betont Akustik-Spezialist Karlheinz Müller: Das sind die gleichen Töne, die auch die Musiker erzeugen - nur nicht so schön geordnet wie bei Mozart oder Mahler, sondern technisch als sinusförmige Welle. Es sind aber alle Töne, die in der Natur vorkommen und die wir hören."

Mikrofone zeichnen den Ton im Saal auf. Akustik-Spezialist Thomas Goldammer stellt sie im Saal auf. "Über das Mikrofon werden die Schallwellen aufgenommen, die an diesem Platz ankommen", sagt er, "und die sind natürlich unterschiedlich: Ob ich auf einem vorderen Platz sitze oder weiter hinten sitze, da ist es von der Lautstärke her anders. Aber auch die Reflexionen, die aus dem Saal kommen, werden als Impulsantwort auf diesem Mikrofon aufgenommen und dann kann das platzweise ausgewertet werden."

Den "besten" Platz gibt es nicht

Insgesamt werden die Mikrofone an 60 verschiedenen Orten positioniert. Den "besten" Platz im Saal gibt es dabei nicht. Wo der Zuhörer sitzt ist Geschmackssache. Experten seien in den vorderen Reihen gut aufgehoben, sagt Goldammer. "Wenn ich mehr ein analytischer Hörer bin, nähere ich mich dem Podium, um mehr Direkt-Schall der einzelnen Instrumentengruppen aufnehmen zu können und zu beurteilen, ob die auch richtig spielen."

Wie gut die MuK insgesamt klingt wollen die Spezialisten in den kommenden Wochen auswerten. Was passiert denn wenn der Klang nicht perfekt ist? "Dann müssen wir die ganze Halle wieder abreißen", sagt Goldammer lachend, und fügt dann hinzu: "Eine Feinjustierung wird jetzt nicht mehr erfolgen. Wir sind sehr sicher dass alles stimmt."

Besser als die Elbphilharmonie?

Karlheinz Müller geht sogar schon weiter. Er halte die Akustik der MuK sogar für besser als die in der Hamburger Elbphilharmonie, sagte er der deutschen Presseagentur dpa.

Das offizielle Eröffnungskonzert findet am 6. Mai statt. Musik ist in der MuK aber schon am kommenden Freitag zu hören. Die Lübecker sind aufgerufen, sich spontan zu einem Chor zusammenzufinden und den Konzertsaal mit Gesang wieder in Besitz zu nehmen.

