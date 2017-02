Stand: 23.02.2017 13:02 Uhr

Ärger wegen Grundsanierung der Lübecker MuK von Thorsten Philipps

Die Sanierung der Lübecker Musik- und-Kongresshalle sorgt für Streit zwischen den Kommunalpolitikern und Teilen der Verwaltung. Showdown ist heute Abend in der Lübecker Bürgerschaft.

Knapp 18 Millionen Sanierungskosten

Es geht um den zweiten Bauabschnitt. Als die Politikerinnen und Politiker von SPD, CDU, Grünen sowie Bürgern für Lübeck die Vorlage von Bausenator Franz-Peter Boden (SPD) und Bürgermeister Bernd Saxe (SPD) lasen, staunten sie nicht schlecht: Knapp 18 Millionen Euro (inklusive Mehrwertsteuer) soll die Sanierung der Küche (3 Millionen Euro), des Daches (2,2 Millionen Euro), der Fassade (6,6 Millionen Euro), der Rotunde (2,4 Millionen Euro) und der Seminarräume sowie der sanitären Anlagen (3,6 Millionen Euro) kosten: "Das geht gar nicht!", reagierte die Fraktionschefin der Grünen Michelle Akyurt empört. Solange die Toiletten in den Schulen stinken, könne die Stadt nicht so viel Geld für eine solche Luxussanierung ausgeben, so Akyurt. Sie schlägt vor, die Nutzer an den Kosten zu beteiligen, sprich: Die Ticketpreise sollen erhöht werden.

MuK sorgt für 21 Millionen Euro Wertschöpfung

Doch solche Ideen kommen bei der MuK-Geschäftsführerin Ilona Jarabek gar nicht gut an: "Die Ticketpreise bestimmen wir ja nicht alleine - die werden auch von den Veranstaltern festgelegt. Wie soll das funktionieren?" Jarabek befürchtet, dass dann viele Konzert- oder Messeanbieter einen Bogen um die MuK machen könnten.

Sie verweist auf eine gerade veröffentlichte regional-ökonomische Studie, nach der die Musik- und Kongresshalle für 21 Millionen Euro Wertschöpfung pro Jahr allein in Lübeck sorgt. Die MuK ist mit den 210.000 Besuchern (in 2014) schon ein Wirtschaftsfaktor für die Hansestadt. "Wer für 50 Euro ein Ticket kauft, gibt durchschnittlich in Lübeck noch mal 30 Euro in der Stadt aus", erklärt Andreas Lorenz vom Unternehmen Tourismus Plan B, das die Studie erstellt hat.

Alles im Plan

Eigentlich läuft alles prima für die MuK: Nach mehr als 18-monatiger Schließung des Konzertsaals kann das Prunkstück am 22. April wieder geöffnet werden. Die Kosten für die Sanierung des ersten Bauabschnitts bleiben mit etwa 8 Millionen Euro im Plan, auch die Bauzeit konnte eingehalten werden, so dass die Konzerte des Schleswig-Holstein Musikfestivals wie geplant stattfinden können.

Doch der von der Bürgerschaft schon lange von Lübecks Bürgermeister Saxe und Bausenator Boden geforderte Kostenplan für den zweiten Bauabschnitt ließ lange auf sich warten und soll jetzt möglichst schnell verabschiedet werden. Boden erklärt: "Wenn Sie sich das Volumen dieses Gebäudes anschauen und die einzelnen Gewerke, dann werden Sie feststellen, dass zwischen dem, was man sich wünscht und dem was man auch fachlich inhaltlich leisten kann, Welten klaffen. Es war aufgrund der Tatsache, dass dieser Saal möglichst schnell in seine Funktion kommt, nicht möglich, parallel zu den Sanierungsmaßnahmen hier auch noch die Untersuchungen für den zweiten Bauabschnitt im gesamten Gebäude durchzuführen."

Insofern sei alles im fachlich machbaren Plan, so Boden. Der Druck sei durch die Landesregierung entstanden, weil sie nur dann ein Drittel der Kosten übernimmt, wenn die Stadt Lübeck bis zum 28. Februar 2017 sich mit einem Bürgerschaftsbeschluss grundsätzlich für die weiteren Sanierungsmaßnahmen entscheidet. Sprich: Es muss schnell entschieden werden! Der Sprecher des Landeskulturministeriums Oliver Breuer bestätigte, dass das Geld sonst nicht in den Nachtragsaushalt vor der Landtagswahl eingestellt werden könne.

Heftige Debatte erwartet

Genau das sehen viele Kommunalpolitiker in Lübeck nicht ein - zwei Mal ging die Vorlage bereits in die Ausschüsse (Bau- und Hauptausschuss), Ergebnis: kein Votum! Es wird deshalb eine heftige Debatte in der Bürgerschaft erwartet, auch weil der zweite Bauabschnitt nach den bisherigen "Prognosen" vier Millionen Euro teurer wird, als vor einem Jahr noch angenommen.

Zu viel, zu schnell für den Fraktionschef der Bürger für Lübeck Marcel Niewöhner: "Es sind sehr viele Eventualpositionen bei der Aufstellung des Bürgermeisters - 18 Millionen Euro insgesamt. Das können wir uns als Stadt nicht leisten, und außerdem sollte er eine Finanzierung ohne städtische Beteiligung erarbeiten. Wir müssen schauen, was wirklich wichtig ist, und worauf wir verzichten können. Die Modernisierung der sanitären Anlagen und der Küche muss doch nun wirklich nicht sein!"

Die Grünen fordern von Saxe, zur Finanzierung auch ein "Crowdfunding" zu prüfen. Selbst Lübecks Kultursenatorin Kathrin Weiher, die grundsätzlich für den Erhalt der Musik- und Kongresshalle kämpft, sagt: "So nicht!" Der Kulturausschuss müsse angehört werden und die Kosten auf den Prüfstand: "Es ist unverantwortlich, wenn wir sehen, für wie viele Sanierungsmaßnahmen wir kein Geld haben und dann so ein Leuchtturmprojekt durchführen wollen. Es muss ja nun auch nicht die Mercedeslösung sein.", unterstreicht Weiher.

Bis zu 6 Millionen Euro vom Land

Lübecks Bürgermeister Saxe (SPD) versteht die Aufregung nicht. Es ginge erst mal nur um ein positives Signal Richtung Landesregierung! "Ich freue mich, dass vom Land eine Förderung über fünf Millionen Euro in Aussicht gestellt wurde, um weitere Drittmittel werden wir uns dann später kümmern, und dann würde ich mich freuen, wenn die Belastung für unseren Haushalt kleiner werden würde."

SPD-Fraktionschef Jan Lindenau hält das bisherige Vorgehen der Verwaltung dennoch für unangebracht: "So nimmt man die Leute nicht mit!". Ob die Bürgerschaft eine weitere Sanierung der MuK unter diesen Voraussetzungen will, und wenn ja in welchem Umfang, zeigt sich heute Abend. Die Verwaltung hofft auf einen positiven Beschluss. Ihr Ziel laut Bausenator Boden: Der Baubeginn des zweiten Bauabschnitts soll schon Ende 2018 sein.

