60 Jahre "West Side Story" von Ocke Bandixen

Die Kritiker in New York waren sich einig, als sie die Uraufführung der "West Side Story" am Broadway erlebten. Das Stück ist längst ein Musical-Klassiker, die Lieder sind Evergreens und werden immer wieder aufgenommen von Tom Waits bis Jose Carreras. Am 26. September vor 60 Jahren wurde die "West Side Story" am Broadway zum ersten Mal gespielt.

Eine Geschichte von Liebe, Tod und Hoffnung. Tony liebt Maria. Und die liebt ihn. Aber alle sind dagegen. Romeo und Julia in den New Yorker Hinterhöfen. Großes Drama mit Musik. Unsterblich schön. Der Broadway-Regisseur und Choreograph Jerome Robbins hatte die Idee schon Ende der 40er-Jahre: Eine Neufassung des Shakespeare-Klassikers als zeitgenössisches Drama, als Musical, angesiedelt in den heutigen USA. Sein Freund Leonard Bernstein war begeistert. Er hatte bereits für das Stück "On The Town" einen neuen amerikanischen Sound geschaffen. Urban, wild, jazzig. Erst acht Jahre später schrieb Stephen Sondheim das Libretto und die West Side Story konnte Wirklichkeit werden. "Ich kann den Puls des Stückes fühlen", schrieb Bernstein in sein Tagebuch.

Romeo und Julia im Milieu der Jugendbanden

Der Konflikt wurde in das Milieu der Jugendbanden verlegt. Die Jets kämpfen gegen die Sharks, eine Gruppe von puertoricanischen Jugendlichen. Und mittendrin die zarte, aussichtslose Liebe zwischen Tony und Maria. Die Balkonszene an der Feuerleiter, die Kämpfe im Tanzsaal oder auf dem eingezäunten Basketballplatz. Die Jets streifen über den Platz, immer wieder tritt einer aus dem Pulk heraus, macht einen Tanzschritt, breitet die Arme aus als nehme er das Revier ein. Ballett - cool.

1.000 Aufführungen nach der Premiere am Broadway

Für die Broadway-Inszenierung wählte Jerome Robbins alltägliche Szenerien, junge, unbekannte Tänzer und Sänger scheinen nicht zu spielen, sie erleben die Geschichte. Die "West Side Story" wird ein beispielloser Erfolg. Rund 1.000 Aufführungen gehen allein nach der Premiere am Broadway über die Bühne, Tourneen und Gastspiele werden bejubelt. Bernstein und Robbins werden als Erneuerer des Musicals gefeiert. Vier Jahre später bringen die Macher der Bühnenfassung die "West Side Story" auch auf die Leinwand. Zehn Oscars sind der Lohn - mehr, als jedes andere Filmmusical je bekommen hat!

Die Geschichte von Tony und Maria endet tragisch, natürlich. Tony stirbt, aber Maria überlebt. Die "West Side Story" scheint am Ende selbst die Shakespeare-Vorlage hinter sich zu lassen. Maria versöhnt die Jugendgangs. Und so bleibt wenigstens ein bisschen Hoffnung.

