Kunst über dem Küchentisch von Nadine Dietrich

Sammeln Sie eigentlich irgendetwas? Münzen, alte Bücher, vielleicht Kunst? Je wertvoller die gesammelten Dinge, desto kleiner ist verständlicherweise der Kreis der Menschen, mit dem die Schätze geteilt werden. Die Lübecker Overbeck-Gesellschaft ist ein Verein, der seit bald 100 Jahren moderne Kunst in Lübeck ausstellt. Der Chef des Vereins, Oliver Zybok, hat Sammler gesammelt. Und zwar Privatsammler von moderner Kunst in Lübeck. Ihre Schätze - von Max Beckmann bis Joseph Beuys - zeigt er in der Lübecker Kunsthalle St. Annen.

Geheimnisumwitterte Privatsammler

Diese zwei Blumensträuße? Privatsache. Diese köstlich-gelben Birnen? Finger weg! Dieser rosa Teppich? Betreten verboten! Das ganze hübsch dekorierte Zimmereckchen ist absolut privat und viel Geld Wert. Das Bild von Max Beckmann heißt "Stillleben mit zwei Blumenvasen" und gehört einer Lübecker Familie.

Kurator Oliver Zybok hat den "Beckmann" in die Lübecker Kunsthalle, und damit in die Öffentlichkeit geholt. Max Beckmann gilt als der wichtigste deutsche Künstler der 20er-Jahre. Seine Bilder wechseln heute für Millionen Euro-Beträge die Besitzer. So ein Bild hängt bei irgendjemandem in Lübeck in der Wohnung. Diese Vorstellung macht einen großen Teil des Reizes der neuen Ausstellung in der Kunsthalle St. Annen aus. Wer sammelt sowas? Wer hat so viel Geld? Und auch: Wer versteht diese moderne Kunst? Gezeigt werden ausschließlich Werke ab 1944 bis heute?

Faszinierende Einblicke in Privatkunst

Oliver Zybok hat darauf mitunter überraschende Antworten - er deutet auf das jüngste Werk der Schau, es ist von 2014 vom Prager Künstler Vladimir Houdek. "Es war mein schwerster Kampf, diese Arbeit zu bekommen. Das lag an den kleinen Kindern der Sammler, die regelrecht erbost waren, dass ich das Bild mitnehmen wollte! Sie wollten mir das Bild noch nicht mal leihweise abgeben", erinnert sich Zybok.

Das Bild zu beschreiben, fällt schwer. Es ist schwarz, mit diagonal verlaufenden weißen Linien darauf und mehreren weißen Kreisen. Kein Titel. Aber zwei kleine Mädchen und ihre Eltern sind total fasziniert. Wer sich etwas Zeit vor dem Bild nimmt, wird sie verstehen.

Ergänzung durch selten gezeigte Werke

Ergänzt wird die Schau der Privatsammler von selten oder noch nie gezeigten Bildern aus der Sammlung der Lübecker Museen. Zybok deutet auf eine Reihe großformatiger Bilder mit knalligen Farben: diagonale Streifen in grün, blau, schwarz - andere sind orange und gelb. Sie sind vom Künstler Günther Fruhtrunk.

Zybok weist darauf hin, dass fast jeder schon mal einen Fruhtrunk getragen habe: Anfang der 70er-Jahre entwarf der Maler und Grafiker und Kunst-Professor in München das Plastiktüten-Design für Aldi-Nord. Kunst zum Mitnehmen, das hätte man dem Discounter jetzt nicht zugetraut!

Bilder von DDR-Fotografen heute begehrt

Ebenso überraschend sind die Bilder, die gegenüber hängen. Irgendjemand in Lübeck - Kurator Zybok verrät nicht einen einzigen Sammlernamen - hat Aufnahmen der ganz großen Stars der DDR-Fotografen zusammengetragen: unter anderem Helga Paris, Arno Schmidt und Roger Melis. Für 50 Ostmark wurden die mal verkauft, heute sind sie mitunter das Hundertfache Wert - in Euro! Zu recht, denn die Portraits von Manfred Krug oder Katharina Thalbach sind einfach wunderschön.

Kunst über dem Küchentisch Kunstwerke im Privatbesitz sind nur selten zu sehen. Die Lübecker Kunsthalle St. Annen holt nun einige davon an die Öffentlichkeit. Darunter ist auch ein Werk von Max Beckmann.

Lübeck sammelt I

Von Max Beckmann bis Miroslav Tichý

Eine Kooperation mit der Overbeck-Gesellschaft

