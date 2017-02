Stand: 21.02.2017 16:47 Uhr

Nobelpreisträger-Ausstellung: Böll und Grass von Nadine Dietrich

Sie waren oft verschiedener Ansichten und trotzdem waren sie Freunde: die Schriftsteller Heinrich Böll und Günter Grass. Beide hatten viele Leser und viele Kritiker. Beide wurden mit dem Literaturnobelpreis geehrt. In diesem Jahr wäre Böll 100, Grass 90 Jahre alt geworden. Grund genug für das Günter Grass Haus in Lübeck die beiden wohl wichtigsten Nachkriegsschriftsteller Deutschlands in einer Ausstellung zu zeigen. Nadine Dietrich hat sie sich angesehen - und zwar unter anderem mit Ulrich Wickert - eigentlich ja bekannt als ehemaliger Tagesthemen-Moderator, aber zu Günter Grass kann er (auch) einiges erzählen.

Literaturnobelpreisurkunde in der Vitrine

René Böll betritt die Ausstellung - Gelbtöne dominieren, mal hellere, mal dunklere, Fotografien und viele Texte hängen an den Wänden, eine große Karte, die die Wege Heinrich Bölls und Günter Grass' im Zweiten Weltkrieg durch Europa nachzeichnen. Den 69-jährigen René Böll zieht es zu der Vitrine, in der die Literaturnobelpreisurkunde seines Vaters Heinrich Böll liegt - zum ersten Mal ist sie seit sehr langem in der Öffentlichkeit zu sehen. Sie befand sich im Kölner Stadtarchiv, als es 2009 zusammenstürzte. "Das war ein Schock für uns", erinnert sich René Böll, "denn die meisten Sachen, die wir im Stadtarchiv hatten, die habe ich habe ich erst vier Wochen vorher hingebracht. Wir haben sechs Jahre mit der Stadt verhandelt! Leider ist ja nicht sehr viel wiedergefunden worden. Alles in Fetzen! Die hier ist ja relativ unbeschädigt geblieben."

Zerstörter literarischer Nachlass, zerstörte Familienfotos

Tatsächlich ist nicht nur der literarische Nachlass eines der wichtigsten Nachkriegsschriftsteller Deutschlands in Fetzen - auch an die 1.000 Familienfotos der Familie Böll. René Böll blickt auf die Urkunde von 1972, in Blau- und Rosa-Farbtönen ist sie mit einem Kunstwerk versehen, das einen Clown zeigt - passend zu Bölls Roman "Ansichten eines Clowns".

"Das Bild finde ich jetzt künstlerisch nicht so umwerfend, aber ist eine tolle Urkunde!", meint René Böll. Dass sie hier in Lübeck und nicht in Bölls Heimatstadt aus Anlass seines einhundertsten Geburtstages gezeigt wird - hat das keine Proteste aus Köln gegeben? Jörg-Philipp Thomsa, der Leiter des Günter Grass Hauses, lacht: "Man muss schon sagen, dass Köln sich wirklich blamiert hat mit Heinrich Böll und dessen Werk, das international hohe Bedeutung hat. Es gibt kein Heinrich Böll Haus in Köln, einen der berühmtesten Söhne der Stadt."

Grass und Böll verband eine lange Freundschaft

Heinrich Böll und Günter Grass in einer Ausstellung zu zeigen, als Schriftstellerkollegen, als politische Köpfe, mitunter Hitzköpfe und als Freunde - das ist erhellend. Sie teilten die gleiche Zeit, die gleich Prominenz, nicht immer die gleichen Ansichten zur Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, zur Studentenbewegung, zur RAF - um nur einige Themen zu nennen.

Der Traum vom U-Boot-Fahren

Jörg-Philipp Thomsa hat den ehemaligen Tagesthemen-Moderator Uli Wickert eingeladen, über Günter Grass zu reden - die beiden verband eine lange Freundschaft. Über Heinrich Böll hätten sie oft gesprochen, sagt Wickert und auch über den Krieg, der beide Autoren prägte. "Nicht nur der Krieg hat einen großen Eindruck auf das Denken und Verhalten von Günter Grass gehabt, sondern auch die ganze Nazi-Zeit, weil er ja als Junge begeistert war für die Nazis. Er guckte immer, wo ist die deutsche U-Bootflotte jetzt gerade. Er wollte U-Boot-Fahrer werden - das hat später dazu geführt, dass er gesagt hat, um Gottes willen, wie konnte es sein, dass ich so verführbar war?! Das hat ihn in seinem politischen Verhalten später immer wieder geprägt, so dass er gesagt hat: Achtung, wir müssen vor jeder Verführung, vor jedem Massenwahn aufpassen!"

Der Zweite Weltkrieg als Thema beider Schriftsteller

Auch in Heinrich Bölls Werken findet sich der Zweite Weltkrieg immer wieder. Interessanterweise waren die beiden großen Nachkriegsschriftsteller Deutschlands "Heimatschriftsteller" - allerdings im besten Sinne. Sie haben vom Mikrokosmos auf den Makrokosmos geschlossen - und die Kultur- und Politikgeschichte der Bundesrepublik stark beeinflusst.

