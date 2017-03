Stand: 05.03.2017 10:00 Uhr

Museum auf Föhr zeigt Overbeck von Cassandra Arden

Es sind drei sehr verschiedene Ausstellungen, die im Museum Kunst der Westküste in Alkersum auf Föhr gezeigt werden. Der Rundgang beginnt bei den Werken von Fritz Overbeck und seiner Frau. Beide waren Freilichtmaler, das war etwas besonderes vor mehr als hundert Jahren. Auf einem Bild ist noch der Sand vom Strand auf dem Ölgemälde zu sehen.

Werke vom Impressionismus bis heute

In der Ausstellung "In Skagens Licht" sind ältere und neue Werke von längst verstorbenen und jungen Künstler zu sehen. Sie alle waren fasziniert von Skagen, dem dänischen Örtchen, an dessen Strand Nord und Ostsee aufeinander treffen. "Wir zeigen Kunst vom Beginn des Impressionismus bis heute", sagt Kuratorin Christiane Morsbach.

Die dritte Ausstellung, "Schicht und Striptease" widmet sich Herbert Dombrowski. Seine Fotos zeigen ein St Pauli der 50er-Jahre. Die Reeperbahn, Werftarbeiter und den Fischmarkt. Auf ihre Weise bleiben alle drei Ausstellungen individuell, und doch verbindet sie ein Widerspruch aus alt und neu, anders und gleich.

