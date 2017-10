Stand: 05.10.2017 17:09 Uhr

Auf Luthers Spuren durch den Norden von Werner Junge

Kurz vor dem Reformationstag kommt die gemeinsam mit dem Pommerschen Landesmuseum in Greifswald konzipierte Ausstellung "Luthers Norden" nach Schleswig-Holstein auf Schloss Gottorf. Weil sich die beiden Häuser zusammengetan haben, konnten sie aus einem großen Fundus schöpfen - es gibt von Sonntag an also im Ostflügel des Schlosses Interessantes zu sehen - und eine große Vielfalt.

Martin Luther war nie im Norden. Doch nirgendwo habe Martin Luther mehr geprägt und mehr Spuren hinterlassen als eben im Norden - sagt Museumsdirektorin Kirsten Baumann, die betont, dass dies keine Ausstellung über Martin Luther sei, sondern eine Ausstellung über "die Reformationen im Norden, die Protagonisten und die kulturellen Wandel. Wir beschreiben den ganzen Ostseeraum, also das bis heute in sich größte geschlossene lutherische Gebiet."

Reformation von oben und unten

Getreue Luthers wie Johannes Bugenhagen spielen dabei eine zentrale Rolle. Möglich wurde der Wechsel zur neuen Lehre mit den Landesherren, die für Luther auch Kirchenherren sein sollten. Das sei die eine Seite, die Reformation von oben, die andere Seite sei die Reformation in den Städten, die man mit dem Schlagwort 'Reformation von unten' bezeichnen könnte. "Wir haben beispielhaft drei Städte herausgegriffen - es waren gerade die großen Handelsstädte. Husum zum Beispiel ist der Ausgang der Reformation in den Herzogtümern", erklärt Kuratorin Uta Kuhl. Die Reformation oder präziser die Reformationen ordnen die Gesellschaft nicht nur religiös neu.

"Wer gewinnt eigentlich, wer profitiert? Das sind tatsächlich die Fürsten, der Adel und in Teilen auch die Städte, gerade die Hansestädte, und insofern sind es auch immer ökonomische Fragen, die behandelt werden", so Kirsten Baumann. Mit Luthers Lehre verändert sich auch die Gesellschaft.

Ehepaar Luther - Vorbild für die "gute Ehe"

Mit Luthers Lehre verändert sich auch die Gesellschaft. Luther und seine Frau Katharina von Bora werden das Vorbild für die gute protestantische lutherische Ehe - bildlich festgehalten von Lucas Cranach. Dieses Bildpaar aus der Cranach-Werkstatt habe es in großer Zahl in fürstlichen und anderen Haushalten gegeben, stellt Uta Kuhl fest.

Und diese Lehre wies der Frau den Platz am Herd zu. Das Klischee wird gleich neben dem Cranach in einer von vier wirklich pfiffigen animierten Comic-Montagen zerstört. Katharina von Bora war im heutigen Sinne emanzipiert und eine taffe Geschäftsfrau.

Reformation und Herrschaft

Zentral für "Luthers Norden" ist die Frage nach Reformation und Herrschaft. Eine bedeutende Rolle spielte, so Kuhl, vor allem Christian III., der auf Schloss Gottorf geboren wurde: "Er hat Luther auf dem Reichstag in Worms erlebt. Er führt schon als junger Herzog in Haderslev die erste Landeskirche ein - das Pilotprojekt der Reformation schon 1528 und dann setzt er in Dänemark, sobald er an der Macht ist, die Reformation durch" - und damit auch in den Herzogtümern Schleswig und Holstein.

Neue Aufgaben für Fürsten: Bildung

Reicher wurden die Fürsten durch die Reformation, aber sie bekamen auch neue Aufgaben. Dazu gehörte vor allem die Bildung. "Das gedruckte Wort und lesende Christen tragen die Reformation", sagt Kuratorin Kuhl. Der Anspruch der Reformation war, dass jeder lesen können solle. Der Anspruch der Reformation, die volkssprachigen Bibeln seien eine entscheidende Grundlage für das gewesen, was wir heute wir heute als westliche Bildung und als Aufklärung verstünden.

Nationalsozialismus und Luther

Die Schau auf Gottorf bietet noch andere Aspekte. Sie endet mit einem Luther, der von den Nationalsozialisten vereinnahmt wird. "Die Geschichte des National-Protestantismus ist vielleicht noch nicht ganz zu Ende geschrieben", meint Kuhl. Das glaube sie, sei etwas, was wir uns heute anschauen müssten, um uns deutlich zu machen, "wie weit unser Luther-Bild noch durch das 19. Jahrhundert geprägt ist und ob das nicht eigentlich der Vorhang ist, den wir erst einmal öffnen müssen, um in die Zeit von 1517 wieder zurückzukommen".

"Luthers Norden" ist dahin sicher ein beeindruckender Wegweiser. Die Exponate sind greifbar, wenn es um Liturgie und Volksglaube geht. Etwa bei Holzmodeln für Plätzchen oder - böse die Katholische Kirche auf den Arm nehmend - der Bowlentopf als Bischofsmütze.

Doch die Reformation war vor allem durch das Wort und den Buchdruck getragen. Es ist sehr viel zu lesen, es sind sehr viele Themen. Die animierten und interaktiven Stationen sind deshalb nicht nur schön, sondern auch nützlich. Trotzdem: auf jeden Fall ansehen, viel Zeit mitbringen und den schönen Katalog zum Nachlesen mitnehmen.

