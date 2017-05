Stand: 03.05.2017 16:22 Uhr

Uni Flensburg sagt Karikaturen-Ausstellung ab von Cassandra Arden

Die Flensburger Europa Universität hat eine geplante Ausstellung mit Karikaturist Götz Wiedenroth abgesagt. Eigentlich sollte vom 16. Mai an eine Vernissage von dem umstrittenen Zeichner zum Thema "Lügenpresse Fake News" zu sehen sein. Die Flensburger Hochschule hatte zusätzlich zu der Ausstellung eine einstündige Diskussion mit Studierenden zum Thema politische Karikaturen geplant.

Späte Recherche

Dem Leiter des Studiengangs Kunst an der Universität sei aber nicht klar gewesen, in welche Richtung einige der Karikaturen Wiedenroths gehen, so Kathrin Fischer, Pressesprecherin der Europa-Uni: "Es war offensichtlich dem Zuständigen aus der Kunst nicht klar. Er hat nicht weiter recherchiert, sondern nur Karikaturen gesehen, die offensichtlich verhältnismäßig harmlos waren. Erst auf Nachfrage haben wir alle recherchiert, was Götz Wiedenroth sonst für Karikaturen veröffentlicht." Natürlich müsse Satire wehtun, die Zeichnungen von Wiedenroth aber würden zu weit gehen. Die Europa-Universität habe sich der Vielfalt verpflichtet. Da sei kein Raum für antisemitische, fremden-, frauen- und islamfeindliche Inhalte, so Fischer.

Scharfe Zurückweisung der Kritik

Wiedenroth selbst erklärte per E-Mail der NDR1 Welle Nord: "Die öffentlich erhobene Behauptung, ich würde mich feindschaftlich gegenüber Frauen, Moslems, Ausländern oder Juden/Arabern verhalten, ist unwahr und wird von mir scharf zurückgewiesen. Ich begegne jedem Menschen freundlich und verbindlich, was alle Personen, die mich kennen, bestätigen werden. Meine Karikaturen hingegen machen die Politik lächerlich, das ist die Aufgabe der politischen Karikatur". Wiedenroth arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Karikaturist, Zeichner und Cartoonist in Flensburg. Immer wieder erschienen Karikaturen von ihm in Schleswig-Holsteinischen Zeitungen.

Die Universität dagegen sieht eine Linie überschritten. Kathrin Fischer sagt: "Das war eine lange Diskussion im Präsidium. Satire, Meinungsfreiheit wird ernstgenommen, aber es gibt einen Punkt, wenn es persönlich verunglimpfend wird, wenn es so hasserfüllt ist. Das ist ein ganz schmaler Grat. Für uns war dieser Grat überschritten. Deshalb haben wir gesagt, wir geben dem keinen Raum."

Der Deutsche Journalisten Verband Schleswig-Holstein hatte die Ausstellung in seinem Terminkalender mit angekündigt. Mittlerweile hat der Verband den Hinweis gelöscht, wie der Vorsitzende Arnold Petersen erklärt: "Wir haben diesen Terminhinweis entfernt und bedauern, dass er überhaupt in den Terminkalender aufgenommen wurde. Wir unterstützen diese Schau ausdrücklich nicht, wir distanzieren uns von diesen Werken."

Weitere Informationen Flensburg: Studieren in der Box An der Europa-Uni Flensburg haben Studierende jetzt Seminare in Wohncontainern. Mehrere schleswig-holsteinische Hochschulen bekommen Container vom Land - eine Win-win-Situation. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.05.2017 | 11:00 Uhr