Noldes Farben aus der Südsee in Gottorf von Cassandra Arden

Emil Nolde wurde vor 150 Jahren geboren. Zu diesem Anlass zeigen ihm zu Ehren acht Museen Nolde-Ausstellungen. Mit einer besonderen Phase seines Lebens beschäftigt sich ab dem 8. Mai bis zum 3. September 2017 die Ausstellung "Nolde in der Südsee" auf Schloss Gottorf in Schleswig.

Ausstellung zeigt Emil Noldes Südsee-Welt Schleswig-Holstein Magazin - 04.05.2017 19:30 Uhr Eine Ausstellung auf Schloss Gottorf stellt eine spektakuläre Reise Emil Noldes in den Mittelpunkt: 1913 fuhr der Maler nach Neuguinea - und brachte Hunderte Bilder zurück.







Impressionen aus Deutsch-Neuguinea

Mehr als 150 Werke Noldes werden in Gottorf zu sehen sein. Insgesamt ein Jahr, von 1913 bis 1914, dauerte seine Reise, die er gemeinsam mit seiner Frau Ada nach Deutsch-Neuguinea unternahm. Unzählige Zeichnungen entstanden während der Reise, sowie 19 Ölgemälde, Pastelle und Aquarelle. Erstmals wird im Norden eine derart große Anzahl seiner Werke aus dieser Zeit gezeigt. Die meisten Werke hat die Nolde Stiftung Seebüll an die Gottorfer ausgeliehen.

Genialer Maler mit NS-Vergangenheit NDR Kultur - Journal - 05.01.2017 19:00 Uhr Autor/in: Kühn, Ulrich Der Maler Emil Nolde war bekannt für seine ausdrucksstarke Farbwahl. Vor 150 Jahren wurde er geboren. Ein Gespräch mit der Stellvertretenden Direktorin der Nolde Stiftung Seebüll, Astrid Becker.







Die Reise in die deutsche Kolonie auf der anderen Seite der Welt von Ada und Emil Nolde vor 100 Jahren war lang und beschwerlich. Sie wurde für den Künstler zu einem einzigartigen Erlebnis, Teil einer kolonialen Expedition. In der Reisegruppe sah Emil Nolde die Südsee mit anderen Augen als die Zeitgenossen. Seine Südseebilder sind für diese Schaffenszeit ausgesprochen bunt, lebendig und leuchten auf eine eigene Art. Genau das macht sie so besonders. "Es sind viele Werke dabei, die irgendwie gar nicht typisch Nolde sind", meint die begeisterte Kuratorin Uta Kuhl.

Der Besucher kann mit Noldes Südseebildern in eine ferne, vermeintlich paradiesische Welt zurückreisen, die es nicht mehr gibt. Dadurch hat die Schau auch etwas Nostalgisch-Trauriges.

Die Nolde-Ausstellungen im Überblick Museumsberg Flensburg

"Nolde in Flensburg"

noch bis 30.12.2017

Nolde Stiftung Seebüll

"150 Jahre Emil Nolde - Meisterwerke"

1.3.-30.11.2017

Kunstmuseum in Tondern

"Henry Moore und die Nordische Landschaft von Emil Nolde"

30.4.-3.12.2017

Landesmuseum Schloss Gottorf, Schleswig

"Nolde in der Südsee"

8.5.-3.9.2017

Städtische Galerie Wolfsburg

"Emil Nolde und Japan"

20.5.-13.8.2017

Kunstmuseum Ahrenshoop

"Ikemura und Nolde"

15.7.-8.10.2017

Kunsthalle Kiel

"Nolde und die Brücke"

18.11.2017-2.4.2018

Museum Behnhaus Drägerhaus, Lübeck

"Emil Nolde - Eine Retrospektive auf Papier"

7.7.2018-7.10.2018

Noldes Farben aus der Südsee in Gottorf Zwischen 1913 und 1914 reiste Emil Nolde mit seiner Frau Ada nach Deutsch-Neuguinea. Viele seiner Werke aus dieser Epoche werden im Schloss Gottorf gezeigt - ab dem 8. Mai. Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr Hinweis: Zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm sowie Angebots-, Gruppen- und After-Work-Führungen. In meinen Kalender eintragen

