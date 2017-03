Stand: 07.03.2017 13:56 Uhr

Zwei Millionen Euro für Permoser-Figuren

Das Herzog Anton Ulrich-Museum (HAUM) in Braunschweig hat am Dienstag seinen bis dato teuersten Kunst-Ankauf der Öffentlichkeit präsentiert. 1,8 Millionen Pfund, umgerechnet über 2.076.000 Euro, hat das HAUM dafür aufgebracht, zwei Skulpturen von Balthasar Permoser (1651-1732) zurück nach Braunschweig zu holen. Er gilt als einer der bedeutendsten Bildhauer des Barock. Die Elfenbein-Skulpturen "Herbst" und "Winter" vervollständigen die Skulpturen-Gruppe "Vier Jahreszeiten". Sie sollen im Auftrag des HAUM-Museumgründers Herzog Carl Wilhelm Ferdinand hergestellt worden sein.

Unterstützung von mehreren Stiftungen

Es handelt sich nach Angaben des Museums um nationale Kulturgüter von herausragender künstlerischer Qualität. Finanzielle Unterstützung erhielt das Braunschweiger Museum von der Fritz-Behrens-Stiftung, der Ernst von Siemens Kunststiftung, der Kulturstiftung der Länder, der Rudolf-August Oetker-Stiftung sowie aus dem Kulturetat der Bundesregierung.

Über 100 Jahre verliert sich die Spur

Herzog Anton Ulrich Museum wiedereröffnet Hallo Niedersachsen - 22.10.2016 19:30 Uhr Autor/in: Jürgen Jenauer Zur Wiedereröffnung des Herzog Anton Ulrich Museums in Braunschweig gab es prominenten Besuch: Unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) war mit dabei.







Nach dem Sieg Napoleons, soll die herzogliche Familie die Figuren "Herbst" und "Winter" im Jahr 1806 mit auf ihre Flucht genommen haben. Die Wahl sei dabei wohl auf leicht zu transportierende Objekte mit hohem Materialwert gefallen sein. Warum nur zwei der insgesamt vier Statuetten mitgenommen wurden, sei bislang unklar. Danach verliert sich über 100 Jahre die Spur. Erstmals nachgewiesen wurden die beiden Figuren wieder im Jahr 1931 in England auf dem Landsitz Harewood House.

Erschwerter Rückkauf

Wie das HAUM mitteilt, hat das Museum der Familie Harewood gegenüber schon seit mehreren Jahrzehnten Interesse am Kauf der Figuren bekundet. Erst im Herbst 2015 habe sich die Familie jedoch entschlossen, die Elfenbein-Figuren zu verkaufen. Zwar konnten das HAUM dank seiner Unterstützer die Kaufsumme aufbringen, zunächst hätte jedoch noch eine "Export Licence" des Arts Council of England beantragt werden müssen. Diese ist in Grobbritannien für die Ausfuhr von Kunstwerken, die älter als 50 Jahre sind, notwendig. Da es in Großbritannien dem HAUM zufolge nur eine andere Skulptur des Barock-Bildhauers gibt, hätte ein nationales Interesse an dem Verbleib der Statuetten in Großbritannien festgestellt - und damit ein Verkauf an das Braunschweiger Museum ausgeschlossen werden können.

"Vier Jahreszeiten" ab sofort dauerhaft ausgestellt

Tatsächlich habe das Arts Council daraufhin öffentlich aufgerufen, die Kaufsumme von 1,8 Millionen Pfund aufzubringen, um die beiden Permoser-Skulpturen in Großbritannien zu halten. Innerhalb der ausgerufenen Frist habe sich jedoch kein weiterer Kaufinteressent gemeldet. Zur Freude des HAUM: Das Museum erhielt die Export Licence und konnte die Figuren schließlich im Oktober vergangenen Jahres nach Braunschweig verschicken lassen. Seit Dienstag können Interessierte die "Vier Jahreszeiten" in den Räumen der Angewandten Kunst im zweiten Obergeschoss des Museums sehen. Die vier Figuren sollen hier dauerhaft ausgestellt werden.

Der Vierjahreszeiten-Zyklus wurde von Balthasar Permoser, einem der wohl einflussreichsten Bildhauer der Barockzeit, im Jahr 1695 angefertigt. 1722 wurden die vier Figuren erstmals in den herzoglichen Sammlungen von Carl Wilhelm Ferdinand dokumentiert.

