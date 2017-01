Stand: 10.01.2017 16:36 Uhr

Worpsweder Kunstwerke kehren zurück nach Hause

Die Freude ist groß bei der Kulturstiftung des Landkreises Osterholz: Der Berliner Kunstsammler Wolfgang Böhm überlasst ihr fünf Gemälde von Worpsweder Künstlern als Dauerleihgaben. Die Werke stammen von Paula Modersohn-Becker, Fritz Overbeck, Hans am Ende und Otto Modersohn, die alle im 19. und 20. Jahrhundert gelebt haben. Sie sollen in der Großen Kunstschau in Worpswede ausgestellt werden.

Böhm: Verträumtheit von Worpswede schon immer geliebt

"Das ist wie ein Sechser im Lotto", sagte Björn Herrmann, stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender der Kulturstiftung. "Einen so hochkarätigen Sammlungszuwachs in dieser Größenordnung haben wir vorher noch nie gehabt." Kunstsammler Böhm möchte nach eigenen Angaben, dass die Gemälde öffentlich zugänglich sind und der Zusammenhalt der Sammlung gewährleistet ist. Das Künstlerdorf Worpswede liegt ihm am Herzen: Schon als Schüler habe ihn die Verträumtheit des Ortes angezogen, so der 77-Jährige.

"Freue mich, dass die Bilder nach Hause kommen"

Paula Modersohn-Beckers "Sitzendes Mädchen mit Schafen am Weiher I", entstanden um 1903, wird künftig in der Großen Kunstschau zu sehen sein, außerdem Otto Modersohns Werke "Elfenreigen" aus dem Jahr 1901 und "Feierabend" von 1896. Fritz Overbecks "Abendsonne" von 1897 und Hans am Endes "Birken" (um 1900) vervollständigen den "Lotto-Sechser" der Kulturstiftung.

"Ich freue mich, dass die Bilder nach Hause kommen", sagte Böhm. Er hatte bereits vor einem Jahr der Barkenhoff-Stiftung vier Werke des Künstlers Heinrich Vogeler als Leihgaben überlassen.

