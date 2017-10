Stand: 21.10.2017 13:48 Uhr

Zeichenkunst vom Träumer und vom Denker

Das Museum Wilhelm Busch in Hannover präsentiert seit heutegleich zwei neue Ausstellungen. Bis zum 4. Februar werden unter dem Titel "Armstrong, Lindbergh & Co." Zeichnungen und Illustrationen des Bilderbuchautors Torben Kuhlmann gezeigt. Parallel dazu sind Satiren und Humoresken des vielfach ausgezeichneten Zeichners Peter Tuma zu sehen, der rund 80 bisher unveröffentlichte Werke präsentiert.

Bilder von einer außergewöhnlichen Maus

Kuhlmanns Bilderbücher, die von den Abenteuern einer außergewöhnlichen Maus erzählen, wurden bereits in 26 Sprachen übersetzt. Der 35-jährige Künstler begeistert mit detailreich gezeichneten sowie atmosphärisch dichten Bildern. Im Zentrum der Ausstellung stehen die drei Titel "Lindbergh", "Maulwurfstadt" und "Armstrong". Sie werden ergänzt von Beispielen seines freien grafischen Schaffens sowie von Illustrationen fremder Texte. Kuhlmann stammt aus Sulingen (Landkreis Diepholz) und studierte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg.

Unveröffentlichte "Gelegenheitsgrafiken" von Peter Tuma

Peter Tumas Markenzeichen ist die Spontaneität. In den vielen Jahrzehnten seines Schaffens entstanden zahlreiche sogenannte Gelegenheitsgrafiken, die nun erstmals in einer Einzelausstellung gezeigt werden. Seine Themen findet der 1938 in Wolsdorf (Landkreis Helmstedt) geborene Maler und Grafiker in der Auseinandersetzung mit Dichtern und Denkern wie Georg Christoph Lichtenberg, auf Reisen zum Beispiel nach Japan oder durch humorvoll-kritische Selbstbefragung. Der emeritierte Kunstprofessor der Fachhochschule Hannover präsentierte seine Werke bereits auf der documenta 6 in Kassel und in Ausstellungen in Paris, Rom oder Berlin. Einen Großteil der 80 Arbeiten werde er als Schenkung der Museumssammlung übergeben, teilten die Ausstellungsmacher mit.

