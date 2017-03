Stand: 12.03.2017 13:20 Uhr

Dickens' Drood: Der Mörder ist immer - der Pastor?

Wer hat den jungen Edwin "Ned" Drood um die Ecke gebracht? War es der Onkel? Der Reverend? Oder doch Neville aus Indien? Diese Frage steht im Fokus der Aufführung des Charles-Dickens-Krimis "Das Geheimnis des Edwin Drood" im Hildesheimer Theater für Niedersachsen. Das Stück, das der Autor weltberühmter Romane wie "David Copperfield" oder "Große Erwartungen" zu Lebzeiten nicht mehr beendet hat, wird dort in einer Musical-Adaption von Rupert Holmes auf die Bühne gebracht.

Jeder hat ein Motiv

Musikalisch und stilistisch orientierte sich Holmes ganz an den zu Dickens' Zeit beliebten sogenannten Music Halls und komischen Operetten mit jeder Menge schräger Figuren, eingängiger Melodien und witziger Wortgefechte. Der Clou: Dort wo das Stück endet, endet auch die Aufführung. Dann sind die Zuschauer gefragt. Sie stimmen darüber ab, welcher der Verdächtigen den armen "Ned" auf dem Gewissen hat. Ein Motiv hat übrigens jeder von ihnen. Und so streiten sich die Besucher in Hildesheim dann auch ein bisschen, wen die Schuld trifft.

"Das ist der Mörder"

Einer der oft genannt wird, ist der Reverend. "Er hatte irgendetwas an sich, dass ich gesagt habe: 'Das ist er. Das ist der Mörder'", sagte eine Dame. Und eine weitere Besucherin ergänzt: "Wir hatten auf den Reverend getippt, weil er so unauffällig wirkt. Man denkt ja auch immer, einer christlichen Person ist das nicht zuzutrauen." So viel sei an dieser Stelle verraten: Im Zentrum des Stückes steht die schöne Rosa, "Neds" Verlobte. Doch er ist nicht der einzige Verehrer der Dame.

Die nächste Aufführung im Hildesheimer Theater steht am Montag, 13. März, 19.30 Uhr auf dem Programm.

