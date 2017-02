Stand: 07.02.2017 09:52 Uhr

Weltbeste Pressefotos kommen nach Oldenburg von Oliver Gressieker

Es ist ein Symbol für die Flüchtlingskrise. Ein dunkelhäutiger Mann reicht zu nächtlicher Stunde an der serbisch-ungarischen Grenze einen Säugling durch einen Stacheldrahtzaun. Die Verzweiflung steht ihm dabei ins Gesicht geschrieben. Der australische Fotograf Warren Richardson hat diesen bewegenden Moment festgehalten und mit seinem Bild den World Press Photo Award 2016 gewonnen. Vom 18. Februar bis zum 12. März ist Richardsons Foto "Hope for a new Life" zusammen mit rund 150 weiteren preisgekrönten Bildern des wichtigsten Wettbewerbs für Pressefotografie im Oldenburger Schloss zu sehen.

Besucherresonanz übertrifft alle Erwartungen

Dass die weltbesten Pressefotos erneut in Oldenburg gezeigt werden, ist Claus Spitzer-Ewersmann zu verdanken. Der Medienmanager hat mit seiner Agentur die Wanderausstellung im vergangenen Jahr zum ersten Mal in ihrer 58-jährigen Geschichte nach Niedersachsen geholt. "Ich war überhaupt nicht sicher, ob das hier funktioniert", sagt Spitzer-Ewersmann im Gespräch mit NDR.de. "Doch dann wurden meine kühnsten Erwartungen noch deutlich übertroffen." Auf rund 3.000 Besucher hatte er gehofft, am Ende waren es mehr als 14.300. Damit verbuchte Oldenburg die besten Zahlen von 30 Orten in der ganzen Welt, die 2016 die Ausstellung zu ersten Mal präsentierten.

Rahmenprogramm ergänzt die Ausstellung

Den großen Erfolg erklärt sich Spitzer-Ewersmann in erster Linie mit dem umfangreichen Rahmenprogramm. Wie schon im Vorjahr gibt es auch diesmal wieder diverse Diskussionsrunden, Vorträge und Filmvorführungen rund um den World Press Photo Contest. Außerdem ist ein Foto-Slam geplant, bei dem Hobby-Fotografen ihre Bilder vor Publikum präsentieren können. "Das ist sicher der gravierendste Unterschied zu den anderen Ausstellungsorten", sagt Spitzer-Ewersmann. "Durch die vielen Veranstaltungen sind wir geradezu zum Stadtgespräch geworden." Ein Vorteil sei zudem, dass Oldenburg zu den letzten Orten gehört, in denen die Wanderausstellung gezeigt wird. "Dadurch hatten wir sogar Besucher aus Süddeutschland und der Schweiz, die den Besuch an nähergelegenen Orten verpasst hatten."

Siegerfotograf von Auszeichnung überrascht

Auch in diesem Jahr wird mit Warrren Richardson wieder der Sieger des Wettbewerbs zur Eröffnung nach Oldenburg reisen. "Ich habe von der Stadt noch nie gehört", gesteht der in Budapest lebende Australier im E-Mail-Interview mit NDR.de. "Ich komme völlig ohne Erwartungen und hoffe einfach nur, dass ich viele interessante Menschen treffe." Dass Richardsons Bild aus fast 83.000 Einsendungen zum Pressefoto des Jahres gekürt wurde, kam für ihn selbst völlig überraschend. Denn es wurde nicht von ihm, sondern heimlich von seiner Lebensgefährtin eingereicht. "Er hat von seinem Sieg erst erfahren, als plötzlich Fernsehteams vor seiner Tür standen", erzählt Spitzer-Ewersmann.

World Press Photo Contest Der World Press Photo Contest ist der weltweit größte und wichtigste Wettbewerb für Pressefotografie. Er wird von der 1955 gegründete World Press Photo Foundation mit Sitz in Amsterdam veranstaltet. 2016 wurden insgesamt 82.951 Bilder von 5.775 Fotografen aus 128 Ländern eingereicht. Eine Wanderausstellung mit den besten Fotos wird in zahlreichen Orten auf der ganzen Welt gezeigt.

"Ich habe einfach nur draufgehalten"

Das Foto entstand, als Richardson fünf Tage lang zusammen mit Flüchtlingen an der Grenze zwischen Serbien und Ungarn campierte. Eines Nachts tat sich plötzlich ein Schlupfloch für die Gruppe auf. "Es war so dunkel, dass ich nicht durch den Sucher sehen konnte", erinnert sich Richardson. "Ich habe einfach nur draufgehalten und fotografiert." Den Blitz habe er nicht benutzen können, weil er die Menschen, die von der Polizei gesucht wurden, sonst möglicherweise verraten hätte. "Ich denke, es ist dieser ganz spezielle Moment, der das Bild so einzigartig macht", sagt Richardson. "Die Geschichte dahinter gibt dem Foto eine besondere Bedeutung."

Flüchtlingskrise dominiert den Wettbewerb

Diese Einschätzung teilt auch Ausstellungsmacher Spitzer-Ewersmann. "Ich hatte zunächst leichte Bedenken, weil das Bild aufgrund der Unschärfe handwerklich etwas schwierig ist", sagt er. "Aber kein anderes Foto bringt das Jahr der Flüchtlingskrise so gut auf den Punkt." Grundsätzlich sei auffällig, wie viele der ausgezeichneten Werke sich mit Kriegsproblematiken und Flüchtlingen auseinandersetzen. "Die Bilder sind in diesem Jahr härter und blutiger als beim letzten Mal, aber auch noch eindringlicher, wenn man sich darauf einlässt", so Spitzer-Ewersmann. Aus diesem Grund empfiehlt er den Besuch auch erst ab 14 Jahren.

Veranstalter hofft auf emotionale Besucher

Für die diesjährige Ausstellung hat Spitzer-Ewersmann keine konkreten Erwartungen. "Wenn die Besucherzahl erneut im fünfstelligen Bereich liegen sollte, wäre das großartig", sagt er. Noch wichtiger sei ihm allerdings die Resonanz der Gäste. "Ich hoffe, dass wir die Menschen wieder emotional packen können", so Spitzer-Ewersmann. Im vergangenen Jahr sei das auf beeindruckende Weise gelungen. "Damals habe ich einige Leute gesehen, die nach dem Besuch der Ausstellung sogar Tränen in den Augen hatten, weil die Bilder sie so bewegt haben.

