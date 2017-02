Stand: 06.02.2017 21:41 Uhr

Symbole des Wohlstands - vergessen im Moor

Was draußen in der Natur verendet, wird wieder Teil der Natur. Der Kreislauf des Lebens - den haben allerdings noch in den 1950er- und 60er-Jahren einige falsch verstanden. Da haben Autobesitzer ihre alte Kiste, wenn sie nicht mehr fuhr, gerne mal in der Landschaft entsorgt. Und die alten Wagen liegen zum Teil immer noch da, wo sie nach getaner Arbeit dem Naturkreislauf hinzugefügt wurden. In norddeutschen Mooren hat man sie wiederentdeckt. Der PS.Speicher in Einbeck (Landkreis Northeim) widmet den "Moorleichen aus Blech" nun eine Ausstellung.

PS-Speicher zeigt "Moorleichen aus Blech"















Ausgrabungen der ungewöhnlichen Art

Mehrere Jahre ist bereits nach vergessenen Oldtimern im Moor gesucht worden. 35 sind bis heute gefunden worden, wie der PS.Speicher mitteilt: Modelle von Opel, Ford, Dampf-Kraft-Wagen (DKW) und anderen beliebten Marken der Nachkriegszeit. Sie sind unterschiedlich gut erhalten, an allen aber hat sichtbar der Zahn der Zeit genagt. Mancherorts guckt nur noch ein einsames Lenkrad aus dem Moor.

25 Bilder ausgedienter Statussymbole

Die Naturfilmer und Fotografen Clemens Kröner und Ulrich Haufe, nebenbei auch leidenschaftliche Oldtimer-Fans, haben sich die "stillen Relikte der Wirtschaftswunderzeit" vorgenommen. Vom 19. Februar an sind auf der Galerie der PS.Halle großformatige Fotografien der beiden zu sehen. 25 Bilder der "schlafenden Schönheiten" zeigt die Ausstellung.

Ulrich Haufe hat auch einen kleinen Film über die "Moorleichen" gedreht, der bei YouTube zu sehen ist:

Symbole des Wohlstands - vergessen im Moor Der PS.Speicher in Einbeck zeigt Bilder ungewöhnlicher "archäologischer" Funde: Mehr als 30 Oldtimer sind in Mooren entdeckt worden. Autos wurden früher oft in der Natur entsorgt. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonnabend, Sonntag: 10 bis 18 Uhr

Donnerstag: 10 bis 21 Uhr In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 05.02.2017 | 19:30 Uhr