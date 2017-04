Stand: 10.04.2017 16:51 Uhr

Storch im Sprengel: Hildesheimer stellt aus

Einblicke in die Welt eines durchaus nicht alltäglichen Künstlers zeigt das Sprengel Museum Hannover von diesem Mittwoch an. Zu sehen sind Werke des in Hildesheim lebenden Autors und Filmemachers Wenzel Storch. Es wehe "ein Hauch Anarchie" durch seine Arbeiten, teilte das Museum in einer Ankündigung mit. Das ist sicher nicht übertrieben. Unter anderem sind Beichtstühle und Messdiener zentrale Elemente in der Arbeit des 1961 geborenen Storch. Wohl auch deshalb wird die Ausstellung unter der programmatischen Überschrift "Das heiße Eisen der Erinnerung" präsentiert. "65 mitunter erstaunlich zarte Skizzen, Entwürfe und Zeichnungen gestatten Einblick in jenes Ideengewebe, das den Film- und Theaterinszenierungen von Wenzel Storch zugrunde liegt", heißt es vom Museum. Filmausschnitte, Fotografien und ausgewählte Requisiten sollen deren Opulenz erahnen lassen.

Ein besonders bunter Museumsbesuch









Hochgelobte Filme mit geringem Publikumserfolg

Die aus poppig-bunten Retro-Bildkompositionen bestehenden Storch-Filme "Der Glanz dieser Tage" (1989), "Sommer der Liebe" (1993) und "Die Reise ins Glück" (2004) wurden von der Kritik gelobt, fanden aber wenig Zuschauer. Im Theater Dortmund inszenierte Storch seine eigenen Stücke "Komm in meinen Wigwam" (2014) und "Das Maschinengewehr Gottes" (2015), in denen er sich mit der katholischen Anstands-, Aufklärungs- und Abenteuerliteratur auseinandersetzt. Nun werden erstmals in einem Museum Requisiten, Skizzen, Zeichnungen, Fotografien und Filmsequenzen von Storch gezeigt. Bis zum 16. Juli sind die Arbeiten des Hildesheimers, der unter anderem seit vielen Jahren für die Zeitschriften "konkret" und "Titanic" schreibt, in Hannover zu sehen.

Storch im Sprengel: Hildesheimer stellt aus Bildgewaltige Filme, Fotografien, zarte Skizzen: Wenzel Storchs Werke sind vielfältig und unkonventionell. Das Sprengel-Museum zeigt ab Mittwoch Arbeiten des Hildesheimers. Kartenverkauf: Eintritt 7 Euro, ermäßigt 4 Euro. Freier Eintritt für Kinder bis zwölf Jahre, freitags freier Eintritt. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.04.2017 | 17:00 Uhr