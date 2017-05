Stand: 09.05.2017 10:23 Uhr

Stars in der Autostadt - das Festival Movimentos von Gesa Berg, Ralf Dörwang

Siebzehn Tänzer, Musik aus Europa und Asien und massenweise feuchter Ton. Das zeigt Göteborgs "Operan Danskompani" in ihrem Stück "Icon". Zu sehen auf dem Movimentos Festival in Wolfsburg. Es geht um Schaffen und Zerstören, um Bilder, die wir uns machen.

Die künstlerische Idee, Ton für eine Choreografie zu nutzen, kam von dem Bildhauer Antony Gormley: "Es ist die Haut unserer Realität. Diese Haut ist geschmeidig, sie kann Ausdruck unserer Bewegung sein, unsere Bewegung aber auch verändern."

Choreografie stammt von einem der ganz Großen der Tanzszene

Die Choreografie stammt von Sidi Larbi Cherkaoui, einem der ganz Großen der Tanzszene. "Es ist faszinierend zu sehen, was die Tänzer mit dem Ton machen, es sagt so viel darüber aus wie sie als Individuen sind." In dem Stück "Noetic" bewegen sich die Tänzer hingegen beinahe mechanisch. Hier geht um Strukturen und Regeln.

Zusammen erkunden Choreograf und Tänzer das Wechselspiel zwischen Freiheit und Bindung und finden dafür sensationell schöne Bilder. Zu sehen vom 18. bis zum 20. Mai auf dem "Movimentos" Festival in Wolfsburg.

Movimentos Festival: Göteborgs "Operan Danskompani Kulturjournal - 08.05.2017 22:45 Uhr Autor/in: Gesa Berg Siebzehn Tänzer, Musik aus Europa und Asien und massenweise feuchter Ton. Das zeigt Göteborgs "Operan Danskompani" in ihrem Stück "Icon".







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Klassiker als Egotrip: Philipp Hochmair in "Jedermann reloaded"

Seine Ein-Personen-Stücke sind legendär: ob "Werther!", "Lenz" oder "Amerika", der Wiener Schauspieler Philipp Hochmair holt Klassiker in die Jetzt-Zeit und spielt mit unglaublicher Wucht. Er war Ensemble-Mitglied am Wiener Burgtheater und des Hamburger Thalia Theaters. Bei den Movimentos-Festwochen in Wolfsburg zeigt er am 13. Mai seinen "Jedermann reloaded" nach Hugo von Hofmannsthal. Eine atemberaubende Performance aus Schauspiel, Ekstase, Rock 'n Roll und Verwandlungskunst.

Wie ein Rockstar erkämpft sich Hochmair die Geschichte vom Leben und Sterben des reichen Mannes. "Ich finde das Stück aktueller denn je. Also, darauf hinzuweisen, dass das Ganze angeschaffte Material, das Geld, der Besitz, vergänglich ist, ist eigentlich in unserer Zeit das Allerwichtigste. Die meisten klammern sich ja an dem fest. Und immer sich daran zu erinnern, dass das eigentlich vergänglich ist, finde ich das Heilsamste, was man im Moment tun kann“, sagt Hochmair.

Klassiker als Egotrip: "Jedermann reloaded" Kulturjournal - 08.05.2017 22:45 Uhr Autor/in: Ralf Dörwang Bei den Movimentos-Festwochen in Wolfsburg zeigt Philipp Hochmair seinen "Jedermann reloaded" nach Hugo von Hofmannsthal.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Gier nach Geld und Besitz führt eigentlich nirgendwo hin

Ihn fasziniert es, wenn alte Texte wie Hofmannthals "Jedermann" das Leben unserer Zeit so auf den Punkt treffen, die kapitalistischen Bewegungen, die Gier nach Geld und Besitz, die eigentlich nirgends hinführt. Und die Frage, woran glaubt man, die ihm heute zentraler erscheint denn je. Das "reloaded" im Titel nimmt Hochmair wörtlich: Er hat den "vermeintlich toten Text nachgeladen wie eine Waffe, um ihn dann abzufeuern." Wucht!

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 08.05.2017 | 22:45 Uhr