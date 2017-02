Stand: 25.02.2017 15:18 Uhr

Stars auf Augenhöhe mit den "Bravo"-Starschnitten

Die französische Ikone Brigitte Bardot war die Erste, die 1956 in der Jugendzeitschrift "Bravo" als lebensgroßes Poster herauskam. Ausgabe für Ausgabe konnten die Leser Beine, Bauch und Busen sammeln und schließlich zum sogenannten Starschnitt zusammenkleben. Seither waren die Riesenposter kult. Knapp 120 waren es über die Jahrzehnte - mit Abbildern der schwedischen Poplegenden Agnetha, Björn, Benny und Anni-Frid alias ABBA über Tennis-Wunder Boris Becker und Traumtänzer Patrick Swayze bis zu Comedian Michael Herbig als "Mr. Spock"-Parodie "Spucky". Alle sind zurzeit erstmals zusammen in einer Ausstellung in Lüneburg zu sehen.

Alte Schachtel Impuls für Ausstellung

In der KulturBäckerei können die Besucher zwischen Roy Black, den Beatles und Alice Cooper flanieren, deren Hits hören und in alten "Bravo"-Ausgaben blättern. Den Impuls zu der Ausstellung gab wie so oft der Zufall, wie Carsten Junge von der KulturBäckerei erzählt: "Meine Frau hat mich dazu gedrängt, endlich mal den Dachboden aufzuräumen. Zwischen alten Küchenutensilien und Sportgeräten habe ich dann eine alte Schachtel gefunden mit Starschnitten, die ich in den siebziger Jahren gesammelt habe." Als Junge dann seinen Kollegen von dem Fund erzählt habe, hätten die von "ihren" Starschnitten berichtet und so habe sich schließlich die Idee entwickelt.

Cowboy und Indianer: Kuriose Starschnitt-Rekorde

Übrigens: Starschnitt-Rekordhalter ist "Winnetou"-Inkarnation Pierre Brice. Er hat es als einziger Prominenter gleich dreimal in Lebensgröße an die Schlafzimmerwände seiner Fans geschafft. Der Starschnitt mit den meisten Einzelteilen zeigte ebenfalls einen "Indianer" - die Village People brachten es auf ganze 53 Einzelteile, gefolgt von Juliane Werding als Motorrad-Braut im silberfarbenen Overall mit 50 Stücken. Der wohl kurioseste Starschnitt ist eigentlich ein Bastelbogen, aus dem man die Ponderosa-Ranch aus der Cowboy-Serie "Bonanza" bauen konnte.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 25.02.2017 | 19:30 Uhr