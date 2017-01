Stand: 17.01.2017 16:19 Uhr

Kulturproduktion und Pferde im Sprengel Museum von Agnes Bührig

Hannover und die Kulturproduktion - so könnte man die Schwerpunkte des Sprengelmuseums 2017 zusammen fassen. Das Kunstmuseum in Hannover präsentierte sein Programm für die kommenden zwölf Monate.

Das Sprengel Museum 2017









Arbeiten, die erst in Hannover entstehen

Das Jahr beginnt mit einem Eintauchen in die Kunstgeschichte Hannovers. Ab dem 17. Februar wird "Das Kabinett der Abstrakten" von El Lissitzky in einer neuen Rekonstruktion vorgestellt. 1927 schuf der russische Avantgardist seinen Raum, in dem er abstrakten Formen der Kunst in Einklang mit dem Leben in der Industriegesellschaft bringen wollte.

Mitbegründer des Konstruktivismus NDR Info - ZeitZeichen - 30.12.2016 20:15 Uhr Autor/in: Anke Rebbert Am 30. Dezember 1941 stirbt El Lissitzky. Der russische Maler, Grafiker und Architekt pendelte zwischen Russland und Deutschland, sein Werk beeinflusste u. a. das Bauhaus.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Ab 3. Juni dann rückt die Gegenwart in den Fokus: In Zusammenarbeit mit weiteren Kulturinstitutionen Hannovers präsentiert "Made in Germany drei" aktuelle Kunst aus Deutschland mit Schwerpunkt auf ihren Produktionsbedingungen, sagt Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel Museums: "Da geht es einmal wirklich um den Prozess des Herstellens selber, der in den Arbeiten thematisiert wird. Er manifestiert sich aber auch darin, dass die Arbeiten erst vor Ort entstehen und ganz spezifisch für eine bestimmte Situation hier in Hannover gemacht werden."

Zwischen Fotografie und Naturwissenschaft

Zudem wird es Themenausstellungen geben, von kommender Woche an unter anderem zum Pferd als Sujet in der Kunst und zur Postkarte als Kunstmedium im Mai mit Werken von Niki de Saint Phalle und Joseph Beuys. Petra Kaltenmorgen wird mit einer Auswahl ihrer konzeptionellen Großformat-Fotografie der vergangenen zehn Jahre gezeigt und zum Ende des Jahres wird der studierte Biologe und Naturfotograf Jochen Lempert mit Bildern an der Schnittstelle zwischen Fotografie und Naturwissenschaft präsentiert.

Das müssen Sie sehen! - Ausstellungen 2017



























Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 17.01.2017 | 19:19 Uhr