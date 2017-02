Stand: 14.02.2017 13:27 Uhr

Es ist ein Rembrandt!

Fast 250 Jahre lagerte ein kleiner Schatz unentdeckt in Braunschweigs Herzog Anton Ulrich-Museum in Braunschweig. Nicht, dass Johann Melchior Roos (1663-1731) gänzlich unbekannt wäre. Doch ein diesem deutschen Tiermaler zugeordnetes Werk stammt offenbar aus der Hand eines weitaus berühmteren Meisters: Rembrandt. Es ist dieser niederländische Barock-Maler (1606-1669), der Untersuchungen zufolge diesen Hund gezeichnet haben soll. Das Werk fiel nach Museumsangaben vom Dienstag bei einer systematischen Digitalisierung von Zeichnungen auf. Die Zeichnung wurde schließlich zunächst mikroskopisch analysiert und mit ähnlichen Originalen Rembrandts in Amsterdam, Paris und Wien verglichen.

Nur wenige Zeichnungen Rembrandts sind erhalten

Die Entdeckung ist dem Museum zufolge außergewöhnlich. Von Rembrandt sind weltweit nur wenige Tierzeichnungen erhalten. Der Künstler habe diese Zeichnungen als Studien geschaffen. Vor allem in den 1630er-Jahren habe der Maler in seinen Werken Hunde als Nebenmotive genutzt. Der nun entdeckte Hund werde in das demnächst erscheinende Rembrandt-Werksverzeichnis aufgenommen. Besucher können die Zeichnung ab dem 6. April im Rahmen der Sonderausstellung "Dürer, Cézanne und Du. Wie Meister zeichnen" bewundern.

