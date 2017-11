Stand: 01.11.2017 21:11 Uhr

Ralf König erhält den Wilhelm-Busch-Preis

Der Wilhelm-Busch-Preis 2017 geht an Ralf König. Der in Köln lebende Comic-Zeichner hat die mit 10.000 Euro datierte Auszeichnung am Mittwoch in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) erhalten. Er sei der "national und international mit Abstand erfolgreichste und anerkannteste deutsche Comic-Zeichner unserer Tage", so die Jury. Ganz auf Wilhelm Buschs Spuren wende sich König gegen jegliche Versuche, das freie Denken einzuschränken, heißt es in der Begründung. Stattdessen betone er das Streben nach Selbstentfaltung - auch und gerade gegen gesellschaftliche Widerstände. Immer wieder habe König durch seine pointierte Auseinandersetzung mit Religionsthemen von sich reden gemacht, so zum Beispiel in dem zweibändigen Werk "Dschinn Dschinn" oder in seiner "Bibel-Trilogie".

Wilhelm-Busch-Preis: Ehrung für Ralf König Niedersachsen 18.00 Uhr - 01.11.2017 18:00 Uhr Autor/in: Henning Orth Ralf König ist in Stadthagen mit dem Wilhelm-Busch-Preis ausgezeichnet worden. Mit seinen Comics hat der Künstler gesellschaftliche Themen aufgegriffen und kritisch dargestellt.







"Chronist und Sympathieträger der Schwulenbewegung"

Der Preis erinnert an den Dichter und Zeichner Wilhelm Busch (1832-1908). Er wurde in Wiedensahl bei Stadthagen geboren und lebte dort lange Zeit. Busch gilt als Wegbereiter des modernen Comics. Auch Ralf Königs Interesse an Bildergeschichten habe er bereits in ganz jungen Jahren geweckt, als dieser im elterlichen Haushalt "Das große Wilhelm Busch Album" entdeckt habe, "das ihm bis heute ein wichtiger Wegbegleiter auf seiner künstlerischen Karriere geblieben ist", so die Jury. König veröffentlichte zunächst meist Kurzgeschichten. Ab Anfang der 80er Jahre veröffentlichte König Comics, oft zum Thema Schwule. Seitdem wird er deshalb als "wichtigster Chronist" und "bedeutendster Sympathieträger" der Schwulenbewegung bezeichnet. Bekannt machte König 1987 sein Comic "Der bewegte Mann", der vom Regisseur Sönke Wortmann verfilmt wurde.

In einer Reihe mit Gernhardt, Bernstein und Loriot

Der Wilhelm-Busch-Preis wird seit 1997 alle zwei Jahre von der Stiftung Sparkasse Schaumburg, der "Schaumburger Landschaft" und der Tageszeitung "Schaumburger Nachrichten" verliehen. Bisherige Preisträger waren unter anderem Robert Gernhardt, Loriot, F. W. Bernstein und Franziska Becker. 2015 ging die Auszeichnung an den Mitbegründer der Satire-Magazine "Pardon" und "Titanic", Hans Traxler.

