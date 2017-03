Stand: 31.03.2017 19:00 Uhr

Pop Art in Oldenburg: Schöne Frauen, viel Farbe von Oliver Gressieker

Bei Pop Art denkt fast jeder reflexartig an die beiden US-Amerikaner Andy Warhol oder Roy Lichtenstein, doch es gibt auf diesem Gebiet auch einen äußerst renommierten Künstler aus dem Oldenburger Land: den gebürtigen Cloppenburger Werner Berges. Als Hommage zu seinem 75. Geburtstag präsentiert das Landesmuseum Oldenburg vom 1. April bis zum 9. Juli eine Sonderausstellung mit dem Titel "Werner Berges - Pop Art". In der Schau im Augusteum werden über 50 Werke aus den ersten beiden Jahrzehnten seines künstlerischen Schaffens gezeigt.

Die Ausstellung im 360-Grad-Video

Wiederentdeckung von Berges

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Berges einen Künstler ausstellen können, der die Pop Art in Deutschland wie kaum ein anderer geprägt hat", sagt Kuratorin Anna Heinze NDR.de. "Mit der Verbindung aus Figürlichem und grafischen Elementen hat er damals sehr schnell eine ganz eigene Haltung innerhalb der Szene entwickelt." Auffallend sei vor allem Berges' Mut zu reduzierten Formen und zur freien Fläche. "Da er zuletzt etwas in Vergessenheit geraten ist, wollen wir ihn mit dieser Ausstellung auch ein bisschen wiederentdecken", so Heinze.

Videos 02:15 min Berges: "Richtig, wie ich es gemacht habe" Es sind die frühen Werke des Pop-Art-Künstlers, die das Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte ab 1. April präsentiert. Werner Berges zieht ein kleines Resümee. Video (02:15 min)

Schlüsselerlebnis in London

Berges' Karriere als Künstler begann Anfang der 1960er-Jahre. Nach einem Studium der Gebrauchsgrafik an der Kunstschule Bremen entstanden seine ersten Gemälde, die sich zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit bewegten. Ein Schlüsselerlebnis für den weiteren Werdegang war eine Reise nach London. "Ich wollte mir dort eigentlich die Alten Meister anschauen", erzählt der 75-Jährige im Gespräch mit NDR.de. "Doch dann bin ich zufällig in die erste Ausstellung des britischen Künstlers David Hockney geraten und die hat mich schier umgehauen." Dieses Erlebnis habe seine Ansicht über Malerei komplett verändert und ihn erkennen lassen, dass er sich auf dem richtigen Weg befindet. Erstaunlich ist, dass Berges sich lange Zeit selbst nicht als Pop-Art-Künstler verstanden hat. "Ich habe mich eher als Realisten gesehen, den das Diktat der abstrakten Malerei genervt hat."

Schemenhafte Darstellungen von schönen Frauen

Die Schau im Oldenburger Augusteum beginnt mit einigen frühen Arbeiten, doch im Mittelpunkt stehen ganz klar Berges wichtigste Werke der Pop Art aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Dabei handelt es sich vor allem um farbintensive, großformatige Gemälde mit klaren Konturen sowie plakative und grafisch stilisierte Darstellungen. In seinen Arbeiten dominieren Streifen, überdimensionierte Rasterpunkte und Silhouetten vor raumlosen Flächen. Hauptthema seiner Bilder ist die Frau, die er häufig leichtbekleidet bis nackt darstellt. Dabei reduziert er die weiblichen Körper auf einfache Formen und setzt sie so in einen völlig neuen Bildzusammenhang. "In erster Linie ist das eine Hommage an die Frauen", sagt Berges. Auch Kuratorin Heinze warnt vor zu tiefsinnigen Interpretationen. "Es geht ihm vor allem um die Freude an der Schönheit, er mag einfach ästhetisch ansprechende Frauendarstellungen", betont sie.

Viel Mut zu Experimenten

Auffällig ist, dass Berges in seiner Kunst viel mit verschiedenen Techniken und Materialien experimentiert. So entstehen seine Werke nicht ausschließlich auf Leinwand, sondern auch auf ungewöhnlichen Bildträgern wie zum Beispiel Aluminiumplatten. Für Farbflächen in seinen Collagen nimmt der Künstler Spezialfolien, die in der Werbebranche oder zum Bekleben von Flugzeugen genutzt werden. Häufig kombiniert Berges auch mehrere Malmittel: Neben Fettkreiden, Stiften, Tusche und Acryl kommt hin und wieder sogar Kaffee zum Einsatz. Genau wie Warhol und Lichtenstein verwendet Berges für grafische Werke auch den Siebdruck, der serielle Darstellungen mit plakativer Wirkung möglich macht.

Turmspringer verbindet Berges mit Oldenburg

Zu Oldenburg hat der seit vielen Jahren in Freiburg lebende Künstler eine enge Beziehung. "Das ist ein ganz besonderes Pflaster für mich", sagt er. "Denn hier habe ich 1968 meine erste Einzelausstellung gehabt." Bekannt wurde er in der Stadt vor allem durch das zwölf Meter hohe Bild eines Turmspringers mit dem Titel "Auerbachsprung", das jahrzehntelang die Außenwand des Hallenbades am Schlossplatz zierte. Seit dem Abriss des Schwimmbades 2007 lagert das Kunstwerk im Depot des Stadtmuseums. "Ein bisschen wehmütig wird man bei dem Gedanken daran schon", gesteht Berges. "Doch wir Künstler sind ja hartgesottene Menschen." Kuratorin Heinze hatte sogar überlegt, den Turmspringer in die aktuelle Ausstellung zu integrieren, doch aus Platzgründen musste sie dieses Vorhaben verwerfen. "Ich hoffe aber sehr, dass wir ihn irgendwann mal wieder öffentlich präsentieren können."

