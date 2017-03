Stand: 24.03.2017 16:12 Uhr

Osnabrück: Viel Theater in der VfL-Kabine von Birgit Schütte

Gleich am Anfang werden die Zuschauer eingestimmt: Der Weg in die Theatervorstellung führt durchs dunkle menschenleere Stadion des VfL Osnabrück. Zuerst am Rand des Rasens entlang. Dann geht es durch einen Tunnel in die Spielerkabine. Ein alter Zeugwart, gespielt von Ronald Funke, bügelt hier auf einer Massageliege Trikots, eine offene Tür führt in den Duschraum. Die Plätze sind harte Holzbänke. Und alles ist echt. Keine Bühnentechnik, keine Musik, keine Beleuchtung, keine Effekte.

Theater in der Umkleidekabine





















Fußball-Kosmos in der Kabine

So nah ran ans Geschehen kommt man als Theaterbesucher normalerweise nicht. Das ist ungewohnt. Man fühlt sich wie ein Voyeur, wenn die drei "Spieler" in der Kabine aufeinandertreffen: Der junge vielversprechende Nachwuchskicker, mit einem kaputten Knie, der sich vor dem Spiel heimlich Spritzen geben muss, der durchtriebene Trainer mit Geldsorgen und großer Schnauze und der väterlich-warmherzige Zeugwart, der immer noch an das Gute im Fußball glaubt. Drei Typen, drei Generationen, die alle ohne Fußball nicht leben können. Super gespielt auf unterschiedliche Art: Der schnoddrige Nachwuchskicker von Niklas Bruhn, der abgezockte Trainer im feinen Anzug von Thomas Kienast und die gute Seele des Vereins von Ronald Funke.

Als Zeugwart hat man noch Träume

Leonie Kubigsteltig führt Regie. Sie fasziniert, dass alle drei Männer um ihre Existenz kämpfen. Jeder auf seine Art. Dabei prallen Welten aufeinander: Wenn zum Beispiel der Trainer dem Nachwuchskicker klar macht, was Spielintelligenz bedeutet: Dass er clever Fouls vortäuschen soll. Später, als das frühere Talent tatsächlich ein Star des Vereins ist, fädelt er einen Deal ein, mit einer hohen Ablösesumme. Der Zeugwart ist stinksauer. Aber der Trainer nimmt ihm seine letzten Träume: "Das ist ein geschäftlicher Vorgang und ich manage das. Das ist meine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es Trikots zu waschen und zu bügeln. Die große Gemeinschaft gibt es nicht mehr. Du fühlst zu viel. Ich verkaufe den Spieler." Am Ende fliegt das faule Geschäft auf: Aus der Traum, für alle.

Intrigen statt Fairplay

An so einem Spielort, in der VfL-Spielerkabine, wirkt alles ziemlich authentisch. Die Geschichte rückt hier viel näher an die Realität als auf einer Theaterbühne. Da fragt man sich: Finden hier womöglich tatsächlich solche Gespräche statt? Dass es beim Fußball nicht nur um Fairplay geht ist ja kein Geheimnis. Korruption, Intrigen, geheime Absprachen, Doping und Schmiergeld gibt es nicht nur beim den "Roten Löwen". Das Schauspiel um Ruhm und das große Geld, Aufstieg und Fall ist letztendlich ein Plädoyer für besseren Sport. Der Autor Patrick Marber zeigt mit seinem Stück, dass so wie es läuft, die Leidenschaft für den Fußball kaputt gemacht wird. Der Zuschauerzuspruch jedenfalls ist enorm. Die Märzvorstellungen sind bereits ausverkauft.

Weitere Informationen Fanchöre - Von der Kurve auf die Bühne Normalerweise singen sie im Stadion, wenn die Eintracht spielt. Doch jetzt haben sich einige Fanchöre auf die Bühne getraut - auf die des Braunschweiger Staatstheaters. (09.04.2016) mehr

Osnabrück: Viel Theater in der VfL-Kabine Das Fußball-Theaterstück "Roter Löwe" feiert in Osnabrück am Freitag Premiere. Es geht um Intrigen, Schmiergeld, Doping - und das an der Bremer Brücke, in der Kabine des VfL Osnabrück. Besonderheit: Vorstellungen am 6. 4., 11. 4., 20. 4, 27.4., 28. 4. Die Märzvorstellungen sind ausverkauft. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Kulturspiegel | 28.03.2017 | 19:05 Uhr