NS-Raubkunst: Sprengel Museum soll Bild zurückgeben

Die "Marschlandschaft mit rotem Windrad" von Karl Schmidt-Rottluff dürfte bald den Besitzer wechseln. Das 1922 entstandene Aquarell, das sich zurzeit im Sprengel Museum in Hannover befindet, ist von der sogenannten Limbach-Kommission als Raubkunst eingestuft worden. Das Gremium empfiehlt der Stadt Hannover deshalb, es den Nachfahren der von den Nationalsozialisten enteigneten Besitzer zu übergeben. Die Familie des 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt gestorbenen Juden Max Rüdenberg lebt inzwischen in England. Die Stadt ist eigenen Angaben zufolge seit 2013 in Kontakt mit ihr. Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) sagte, die Empfehlung der Kommission sei für die Stadt bindend.

Bettfedernfabrikant Rüdenberg wurde 1938 enteignet

Der 1863 geborene Max Rüdenberg besaß in den 1930er-Jahren in Limmer (heute ein Stadtteil von Hannover) eine Bettfedernfabrik, engagierte sich als Kommunalpolitiker und Kunstsammler. Während des Nazi-Regimes wurde ihm und seiner Frau Margarethe ihm im Zuge der "Arisierung" alles genommen. Nach 1945 bekamen Rüdenbergs Nachfahren das Familien-Vermögen zurück, das Gemälde war allerdings nicht darunter.

Bernhard Sprengel stiftete Gemälde dem Kunstmuseum

Das Aquarell war 1939 zunächst über den Kunsthändler Hildebrand Gurlitt und den hannoverschen Zwischenhändler Erich Pfeiffer in die Hände des Schokoladenfabrikanten Bernhard Sprengel (1899-1985) gegangen. Der hannoversche Unternehmer stiftete es schließlich der Sammlung des nach ihm benannten Sprengel Museums.

