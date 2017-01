Stand: 14.01.2017 10:00 Uhr

"Luthermania" in Wolfenbüttel

Es ist eine der berühmtesten Legenden, die sich um den Reformator Martin Luther ranken: Beim Übersetzen der Bibel auf der Wartburg soll ihm der Teufel erschienen sein. In seinem Zorn schleuderte Luther sein Tintenfass gegen den Satan. Der Fleck an der Wand soll dort über Jahrzehnte zu sehen gewesen sein. Heute erinnert nur noch ein Loch in der Wand an den Wurf.

Biografin Lyndal Roper zu Gast

Anders als der Tintenfleck ist aber das Tintenfass erhalten geblieben. Es ist einer der Höhepunkte der Ausstellung "Luthermania. Ansichten einer Kultfigur", die am Sonntag in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel mit einer Festrede der Luther-Biografin Lyndal Roper eröffnet wird.

Luther, der kämpferische Reformator - so sah sich Martin Luther vermutlich selbst gern. Doch es gibt auch ganz andere Lutherbilder, die zum Teil bis heute wirksam geblieben sind. Im Zentrum stehen vor allem vier Lutherbilder: Luther, der Heilige; Luther, der Teufel; Luther, die Marke und Luther, der Deutsche.

Weltweit größte Sammlung an Lutherdrucken

Die Ausstellung in Wolfenbüttel spürt zum Auftakt des Reformationsjubiläums 2017 den Ursprüngen dieser Bilder nach. So zeigt ein anderes Exponat der Ausstellung, eine bislang unbekannte Zeichnung aus dem 16. Jahrhundert, wie Luther und der Papst gemeinsam eine Kirche zersägen - eine geradezu wörtliche Umsetzung des Begriffs "Kirchenspaltung" und ein seltener Fall überkonfessioneller Kritik.

Die rund 70 Exponate stammen zum größten Teil aus den reichen Beständen der Herzog August Bibliothek, die auch über die weltweit größte Sammlung an Lutherdrucken verfügt. Wichtige Leihgeber sind das Deutsche Literaturarchiv Marbach, das unter anderem die angebliche Totenmaske Martin Luthers zur Verfügung stellt, die Klassik Stiftung Weimar sowie das Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig.

Die Ausstellung ist bis zum 17. April 2017 in Wolfenbüttel zu sehen.

"Luthermania" in Wolfenbüttel Wer war Martin Luther? Die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel wirft einen Blick auf die "Kultfigur". Zu sehen sind zahlreiche Lutherbilder - und auch Luthers legendäres Tintenfass. Öffnungszeiten: Di - So, 10-17 Uhr

