Stand: 17.01.2017 14:57 Uhr

Großbritanniens teuerste Krönung auf neun Metern

Er ist nur acht Zentimeter hoch, dafür aber neun Meter lang - und extrem selten: Die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek hat einen Druck des Krönungszuges von Georg IV. erworben. 450 Menschen sind auf dem Druck abgebildet - vom Blumenmädchen und Hofpersonal über Herolde und Adelige bis hin zu Georg IV. Er war der vierte Herrscher von Großbritannien und Hannover in einer Person. Zum König Großbritanniens wurde er am 19. Juli 1821 in der Londoner Westminster Abbey gekrönt. Seine Krönung gilt als die teuerste in der Geschichte des Vereinigten Königreichs. Mehr als 200.000 Pfund habe sie gekostet, sagt Matthias Wehry, Leiter der Abteilung Handschriften und Alte Drucke in der Leibniz Bibliothek. Allein 25.000 Pfund seien für das Gewand Georg IV. draufgegangen. Und auch die übrige Festgesellschaft sei eigens für die Krönung neu eingekleidet worden. "Es wurde eine riesige Aufführung inszeniert", so Wehry.

Seltener Druck zeigt pompösen Krönungszug Georg IV.















Weniger als 100 Exemplare hergestellt

"Das Besondere an dem Druck ist seine Seltenheit", sagt Wehry. Das Schriftstück sei nur wenige Monate nach der Krönung entstanden. Es sei in einer Auflage von weniger als 100 Stück gedruckt worden. In Deutschland gebe es nur wenige Exemplare, so Wehry. Da es sich um einen handkolorierten Druck handele, gebe es allerdings immer Abweichungen bei den einzelnen Exemplaren. Für die ehemals Königliche Bibliothek in Hannover sei der Erwerb zudem eine "schöne Bestandsergänzung".

Druck wird digitalisiert und ins Internet gestellt

Der neun Meter lange Druck wird aufgerollt gelagert. Am Donnerstag wird er der Öffentlichkeit vorgestellt. Wann er in einer Ausstellung gezeigt wird, steht laut Wehry noch nicht fest. Erst einmal werde er digitalisiert und dann im Internet gezeigt. Den Kaufpreis will Wehry indes nicht verraten. "Das ist Betriebsgeheimnis." Jährlich gibt die Leibniz Bibliothek insgesamt 30.000 bis 80.000 Euro für die Erweiterung ihres Altbestands aus der Zeit vor 1850 aus.

