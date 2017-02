Stand: 03.02.2017 10:50 Uhr

Kein Platz mehr: Stones-Museum in Lüchow wächst

Die Rock'n'Roll-Welt im beschaulichen Wendland wächst: In der niedersächsischen Fachwerkstadt Lüchow will Ulli Schröder (67) nach fast sechs Jahren die Fläche seines Rolling-Stones-Museums von rund 1.000 auf 1.700 Quadratmeter vergrößern. In dem denkmalgeschützten Haus neben seinem Museum will der Stones-Fan noch in diesem Jahr ein Hotel und ein Restaurant mit Eisdiele errichten. In einem "Art & Rock-Café" soll ein bunter Querschnitt aus der Musikgeschichte gezeigt werden, darunter auch einen Teil seiner 5.000 Exponate umfassenden Rolling-Stones-Sammlung. Darunter sind der Billardtisch von Keith Richards, die mobile Sat-Schüssel von Mick Jagger, mit der der Sänger während der Tourneen Cricket-Übertragungen sah, zahlreiche E-Gitarren und Original-Kunstwerke von Ron Wood.

Mehr Platz für die Stones!









182 Stones-Konzerte hat Schröder gesehen

Schröder hat vor Kurzem mehrere Nachbargebäude gekauft, weil er aus Platzgründen bisher nur einen Teil seiner Sammlung zeigen konnte. Schröders Traum ist es, die Stones selber eines Tages im Wendland begrüßen zu können. Extra dafür richtete er im ersten Stock des Museums einen VIP-Bereich mit Whirlpool und Kaminzimmer ein. Dort befindet sich auch sein Archiv mit zahllosen Schallplatten und Rock-Zeitschriften. 182 Stones-Konzerte besuchte der 67-jährige frühere Banker bisher, wie er sagt. "Nun können Mick, Keith, Ronny und Charlie ruhig mal zu mir kommen", meint der Pensionär, der schon als Galerist für Ron Wood tätig war.

Videos 02:47 min Stones-Museum feiert fünfjähriges Bestehen 06.03.2016 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Mick Jagger kommt leider nicht ins Wendland, um den fünften Geburtstag des weltweit einzigen Rolling-Stones-Fan-Museums zu feiern. Aber sein kleiner Bruder Chris wird dabei sein. Video (02:47 min)

Mick Jaggers kleiner Bruder war auch schon hier

Die Stones ehrten Schröder 2012 zu ihrem 50-jährigen Band-Jubiläum: Sein Porträt wurde auf einer Doppelseite in dem Bildband "50" abgedruckt und die Weltpremiere des Buches verlegten die Stones von München nach Lüchow. Ein Jahr zuvor war dort das Museum weltweit in den Schlagzeilen, als sich Feministinnen über die mundförmigen Urinale auf der Männertoilette beschwert hatten - ohne Erfolg. Chris Jagger, der kleine Bruder von Mick, war schon viermal in Lüchow. Er ist ebenfalls Musiker und will dort in diesem Jahr auch mit seiner Band auftreten.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 06.03.2016 | 19:30 Uhr