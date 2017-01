Stand: 25.01.2017 10:12 Uhr

Käfer-Kunst mit Hakenkreuz findet neuen Raum

Aus Anlass des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar präsentiert das Kunstmuseum Wolfsburg eine vom österreichischen Performance-Künstler Wolfgang Flatz gestaltete Fronthaube eines VW-Käfers mit dem Titel "Der Adolf war's". Auf dem rostigen Blech zu sehen: ein Hakenkreuz, darunter die Deutschlandfarben. Das Werk war Mitte Januar, kurz nach Ausstellungsbeginn, im Gewerkschaftshaus der IG Metall aus Sorge vor Missverständnissen wieder abgehängt worden. "Das Kunstwerk mit dem Hakenkreuz ist unserer Meinung nach nicht von allein erklärbar", sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Wolfsburg, Hartwig Erb. Der Künstler warf der IG Metall daraufhin Zensur vor.

"Es geht um den offenen Umgang mit historischer Wahrheit"

Die Skulptur, die direkt auf die Wurzeln des Volkswagen-Konzerns im Nationalsozialismus anspielt, ist jetzt bis zum 3. März im Foyer des Kunstmuseums zu sehen. "Was kann ein Kunstmuseum tun in Zeiten wie diesen? Wir können und wollen nicht demonstrieren, aber wir können Kunst ausstellen", sagte Ralf Beil, Direktor des Wolfsburger Kunstmuseums zu der Kontroverse. "Es geht um eine einfache, aber wichtige Geste: um die Ermöglichung von Öffentlichkeit und einen offenen Umgang mit historischer Wahrheit - auch und gerade in Wolfsburg. Es geht um das Museum als gesellschaftspolitischen Ort, als Schutzraum und Forum des Nachdenkens über Geschichte und Gegenwart."

Immer wieder Wirbel um Flatz

Aufregung um seine Werke ist der documenta-Künstler Flatz gewohnt: Vor drei Jahren ließ er für eine Tierschutz-Aktion 63 nackte Menschen in einem Käfig posieren. Für Aufregung sorgte außerdem eine Performance 2001 in Berlin, wo er einen gehäuteten, kopflosen Kuhkadaver von einem Hubschrauber abwerfen ließ.

26.05.1938: Grundsteinlegung im VW-Werk Am 26. Mai 1938 legte Adolf Hitler den Grundstein für das VW-Werk im Gebiet der kleinen Gemeinde Fallersleben - die Geschichte der Stadt Wolfsburg begann.







