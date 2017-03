Stand: 06.03.2017 15:24 Uhr

HAUM präsentiert teuersten Kunst-Ankauf

Das Herzog Anton Ulrich Museum (HAUM) präsentiert am Dienstag seinen bis dato teuersten Kunst-Ankauf der Öffentlichkeit. Museums-Angaben zufolge handelt es sich um Skulpturen von Balthasar Permoser (1651-1732). Er gilt als einer der bedeutendsten Bildhauer des Barock. Die Skulpturen sind Teil einer Gruppe von insgesamt vier Elfenbein-Statuetten. Sie waren höchstwahrscheinlich im Auftrag von Museumsgründer Herzog Anton Ulrich angefertigt worden. Bis ins 18. Jahrhundert gehörten sie zur Sammlung in Braunschweig.

Herzog Anton Ulrich Museum wiedereröffnet Hallo Niedersachsen - 22.10.2016 19:30 Uhr Autor/in: Jürgen Jenauer Zur Wiedereröffnung des Herzog Anton Ulrich Museums in Braunschweig gab es prominenten Besuch: Unter anderem Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) war mit dabei.







Museum: "Rückholung eine Kraftanstrengung"

Die zwei Skulpturen waren laut einer Museumssprecherin zwischenzeitlich auf Wanderschaft gegangen. Am Dienstag solle die Öffentlichkeit deshalb mehr über diesen "Kunst-Krimi" erfahren. Wie das Museum am Montag mitteilte, konnten die Skulpturen in einer gemeinsamen Kraftanstrengung des HAUM und verschiedener großer Stiftungen zurück nach Deutschland geholt werden.

