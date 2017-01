Stand: 15.01.2017 14:07 Uhr

"Göttinger Elch" für Cartoonisten Gerhard Glück

Der Maler, Zeichner, Fotograf und Objektemacher Gerhard Glück ist am Sonntagvormittag mit dem "Göttinger Elch" 2017 ausgezeichnet worden. Der 72-jährige Künstler aus Kassel nahm die Auszeichnung bei einer Feier im Deutschen Theater entgegen, an der auch frühere Preisträger teilnahmen. Bereits am Sonnabend war die Ausstellung "Glücks heile Welt" mit Beispielen seines Schaffens im Alten Rathaus von Göttingen eröffnet worden. Glück sei "einer der ganz Großen der Komischen Kunst", hieß es in der Würdigung der Jury. Er sei "ein Spiegelmacher höchst eigenwilligen und einzigartigen Zuschnitts, ein bildnerischer Verführer sondergleichen, ein heimlicher Lehrmeister und ein großartiger Schalk".

Künftig keine Elch-Suppe mehr

Die Stadt Göttingen vergibt den Preis, der mit 3.333 Euro sowie einer silbernen Elchbrosche dotiert ist, seit 1997 jährlich für ein satirisches Lebenswerk. Glück dürfte der letzte Preisträger sein, der mit der Auszeichnung auch 99 Dosen "Original Göttinger Elch-Rahmsüppchen" bekommt. Jury-Mitglied Hilmar Beck sagte NDR 1 Niedersachsen, der Elchpreis gehe mit der Zeit und wolle künftig im Interesse der Tiere auf die Suppe verzichten.

Cartoons seit 45 Jahren

Glück wuchs in Frankfurt am Main auf und studierte in Kassel Grafik-Design und Kunsterziehung. Seit 1972 veröffentlicht er Cartoons in Zeitungen und Magazinen. Vor allem durch seine Zeichnungen für Zeitungen wie zum Beispiel das Magazin der "Süddeutschen Zeitung", "Die Zeit" und "Cicero" wurde Glück bekannt. Er arbeitete auch für "Spiegel Online" und das Satiremagazin "Eulenspiegel". Er illustrierte zudem Bücher, Bilderbücher und Gedichte, etwa von Heinz Erhardt, Joachim Ringelnatz und Christian Morgenstern. Der Künstler erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Goldmedaille des Art Directors Club Deutschland und mehrfach den "Deutschen Karikaturenpreis".

Gerhard Glück sitzt der Schalk im Nacken



















Glück ist der 20. "Elch"-Preisträger. Im vergangenen Jahr war der Schriftsteller Max Goldt ausgezeichnet worden. Zu den weiteren Preisträgern gehören unter anderem Robert Gernhardt (1999), Gerhard Polt (2000), Harry Rowohlt (2001), Helge Schneider (2009) und Olli Dittrich (2010). Der Name des Preises geht auf einen Zweizeiler des Satirikers F.W. Bernstein zurück: "Die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche."

