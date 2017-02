Stand: 15.02.2017 10:02 Uhr

Galerie zeigt Bilder aus der "Vorhölle"

Kaum einer kannte das griechische Idomeni, ein kleiner Ort an der Grenze zu Mazedonien, bevor Zehntausende Menschen über das Mittelmeer nach Europa kamen. Idomeni wurde zum Synonym für die Flüchtlingskatastrophe und bestimmte die Nachrichten in Europa. Der Fotograf Ali Nouraldin hat die provisorische Zeltstadt besucht, in der über 12.000 Geflüchtete auf ihrem Weg nach Deutschland bei Kälte und Regen in Zelten ausharren mussten.

"Flucht" zeigt Schicksale von Flüchtlingen

















Geschichten von Krieg, Verfolgung und Unterdrückung

Seine Bilder sind nun in der Galerie für Fotografie in Hannover (GAF) zu sehen. Die aktuelle Ausstellung "Flucht" zeigt zudem die Arbeiten der Fotografen Emin Özmen, Ole Spata und Gordon Welters. Sie alle erzählen in ihren Reportagen und Serien vom Schicksal der Flüchtlinge, von Krieg, Verfolgung und Unterdrückung und einer strapaziösen, meist lebensgefährlichen Reise nach Europa.

Veranstaltungen Weltbeste Pressefotos kommen nach Oldenburg Im Oldenburger Schloss werden ab dem 18. Februar die preisgekrönten Bilder des World Press Photo Contest gezeigt. Der australische Siegerfotograf Warren Richardson kommt zur Eröffnung. (07.02.2017) mehr

"Limbo" heißt Vorhölle

In den eindrücklichen Schwarzweiß-Bildern der Serie "Limbo" - in der Theologie der Begriff für Vorhölle - zeigt der türkische Fotograf Emin Özmen das Drama der Flucht aus Syrien oder dem Irak über die Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Ungarn, Österreich bis nach Deutschland. Für seine Arbeiten hat Özem zweimal den begehrten World Press Photo Award erhalten. Seine Bilder wurden in zahlreichen Magazinen veröffentlicht, darunter in der New York Times, im Spiegel, im Guardian sowie im Time Magazine.

Asyl in der Hamburger St. Pauli Kirche

Der Berliner Gordon Welters hat seinen Fokus auf die Flüchtlinge in Deutschland gelegt. In seinen Arbeiten beschäftigt er sich mit der Überforderung des Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) in Berlin Moabit, der zentralen Berliner Aufnahmestelle, mit dem Kirchenasyl, das die Gemeinde der Hamburger St. Pauli Kirche Flüchtlingen gewährt hat, und besucht verschiedene Unterkünfte in Deutschland.

Videos 00:54 min Im Team Mandela kicken ausschließlich Flüchtlinge Manchmal müssen die Spieler des Team Mandala Hände und Füße zu Hilfe nehmen, um sich zu verständigen. Denn in dieser Mannschaft stammt fast jeder aus einem anderen Land. Video (00:54 min)

Kicken im Team Mandela

Und schließlich zeigt der hannoversche Fotostudent Ole Spata in seiner Reportage, wie über Sport ein Zugehörigkeitsgefühl entstehen kann. Spata hat das Team Mandela des FC Lehrte fotografiert. Durch den Sport und die Mannschaft gelingt es den Männern, die Erinnerungen an die Flucht hinter sich zu lassen - und zumindest für einige Momente im Jetzt zu leben.

Weitere Informationen mit Video Syrischer Regisseur sagt "Vielen Dank Jever" Ein syrischer Regisseur, der mit seiner Familie geflohen und nach Jever gekommen ist, hat einen Film für die Menschen in der Stadt gedreht. Am Mittwoch war Premiere im Kino. (02.02.2017) mehr Flüchtlinge in Niedersachsen Die steigende Zahl von Flüchtlingen aus den Krisengebieten der Welt stellt Niedersachsen vor große Herausforderungen. Es gibt aber auch bereits Beispiele für gute Lösungen. mehr

Galerie zeigt Bilder aus der "Vorhölle" Mittelmeer, Idomeni, überfüllte Aufnahmestellen: Das Schicksal von Flüchtlingen ist vielfältig - genau das zeigt die Galerie für Fotografie in Hannover in der aktuellen Ausstellung "Flucht". Öffnungszeiten: Die Galerie ist donnerstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.02.2017 | 17:00 Uhr