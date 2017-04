Stand: 07.04.2017 13:40 Uhr

Ausstellung zur Einwanderung in Deutschland von Agnes Bührig

Die Debatte um Geflüchtete und Asylsuchende reißt nicht ab. Da passt eine Ausstellung im Landesmuseum Hannover, die vor Augen führt, dass Einwanderung und deren Folgen in Deutschland kein neues Phänomen sind. "Immer bunter: Einwanderungsland Deutschland" ist ihr Titel. Entwickelt wurde sie von der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn. Gezeigt werden 800 Objekte, die die Etappen der Einwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg abbilden, aus unterschiedlichsten Perspektiven.

70 Jahre Einwanderungsgeschichte





















Im Jahr 1964 wird in Köln Armando Rodrigues aus Portugal als millionster Gastarbeiter begrüßt. Das Kleinkraftrad der Marke Zündapp, das er geschenkt bekommt, steht mitten im ersten Raum der Ausstellung. Daneben Bilder von Menschen, die auf Bahnhöfen ankommen und behördliche Schreiben, die zeigen, wie sich die Bundesrepublik mühte, fehlende Arbeitskräfte vorübergehend aus dem Ausland anzuwerben. "Ein Konzept, das nicht ganz aufging", sagt die Direktorin des Landesmuseums, Katja Lembke. "Viele sind bei uns geblieben, haben sich hier auch richtig niedergelassen und Familien gegründet", sagt Lembke. "Ich denke, wenn man sich auch anschaut, wie viele Abgeordnete türkischer Abstammung es heute auch im Bundestag gibt: Da gibt es sehr, sehr gute Zeichen von positiver Integration."

"Können Sie sich ein Leben ohne Espresso vorstellen?"

Ein Ausweisdokument des Grünen-Vorsitzenden Cem Özdemir ist in der Ausstellung zu sehen und eine Reihe von Gegenständen, die die Zuwanderer mitbringen und die heute wie selbstverständlich zu Deutschland gehören. Darunter der Döner, der mit einem eigenen Schaukasten geehrt wird. "Nicht nur Pizza und Döner" heißt folgerichtig der Begleitkatalog zur Ausstellung, der auch die positiven Seiten der Einwanderung zeigt. "Oder können Sie sich ein Leben ohne Espresso heute noch vorstellen?", fragt Katja Lembke. "Wladimir Kaminer mit seinem Roman 'Russendisko' - wunderbar. Oder den Autor Navid Kermani mit seinem ungläubigen Staunen. Wir haben hier Schriftsteller und eine Bereicherung durch deren Blick, der ein ganz anderer ist", sagt Lembke. "Ganz besonders ist natürlich Rafik Schami zu erwähnen, der uns schon seit vielen Jahren Syrien durch Märchen näher gebracht hat - und ich glaube, man liest diese Märchen heute ganz anders."

Unterschiede in Bundesrepublik und DDR

Die Ausstellung besticht nicht nur durch die Vielseitigkeit der historischen Exponate - in Form von Alltagsgegenständen, Fotos, Plakaten, Spielfilmen und interaktiven Faktenkästen. Sie führt uns auch die verschiedenen Facetten von Einwanderung vor Augen, die von der Integration von Aussiedlern, dem Umgang mit fremden Kulturen bis hin zum Thema Fremdenfeindlichkeit reichen. Nicht zuletzt mit Hintergründen zur unterschiedliche Situation in den einstmals zwei deutschen Staaten.

"Man tut heute so, als hätte es früher überhaupt keine Einwanderer in der DDR gegeben", erklärt Museumsdirektorin Lembke. "Aber das ist nicht so, sondern es kamen gerade aus den sogenannten Bruderländern viele Ausländer in die DDR. Interessant ist aber gerade im Vergleich zur Bundesrepublik, dass diese nicht wie bei uns mit der lokal ansässigen Bevölkerung verschmolzen sind, sondern für sich geblieben sind. Die waren, wenn man so will, kaserniert, und immer getrennt. Und genau das führt sicherlich auch im Osten der Bundesrepublik heute häufig zu Problemen, weil man dort mit Fremden keinen Umgang gepflegt hat."

Vergangenheit und Gegenwart werden miteinander verbunden

Hoyerswerda, Rostock, Mölln - Orte rechtsradikaler Gewalttaten gegen Einwanderer - in der Ausstellung wird in Fernsehberichten an sie erinnert. Ein Thema, das uns auch gegenwärtig wieder beschäftigt und den Anspruch der Ausstellung zeigt, Vergangenheit und Gegenwart zu verbinden. Und so hat das Landesmuseum für den letzten Raum ein überdimensionales Ruderboot aus Holz nach Hannover transportieren lassen, in dem gerade erst Menschen über das Mittelmeer geflüchtet sind.

"Sehr physisch dürfte sich so jedem Besucher vermitteln, in welcher Notlage sich jemand befinden muss, wenn er dort einsteigt", sagt Katja Lembke. "Es ist ein Boot, in das unter normalen Umständen vielleicht maximal 40 Personen passen. 120 bedeutet, es ist absolut überladen. Jeder, der auf so ein Boot geht, muss absolut verzweifelt sein, weil ihm keine andere Möglichkeit bleibt. Das müssen wir, wenn wir über Flüchtlinge reden, immer im Hinterkopf behalten."

