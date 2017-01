Stand: 13.01.2017 14:46 Uhr

Ausstellung zum Turiner Grabtuch in Osnabrück

Ist Jesus Christus nach der Kreuzigung wirklich in dieses Tuch gewickelt worden? Oder stammt es aus dem Mittelalter, wie Wissenschaftler im Jahr 1988 herausgefunden haben wollen? Sicher ist: Um das Turiner Grabtuch ranken sich viele Legenden. Nun ist es in der Kirche Sankt Johann in Osnabrück zu sehen. Es ist zwar nicht das Original, aber zumindest eine originalgetreue Kopie. "Wer ist der Mann auf dem Tuch?" heißt die Ausstellung. Entwickelt wurde sie von den Maltesern und dem Erzbistum Köln.

22 Informationsstellen, sieben Vitrinen

Zu sehen ist das Leinentuch in den ursprünglichen Maßen von 4,40 Meter Länge und 1,13 Meter Breite. Es zeigt das Abbild eines Mannes in Vorder- und Rückansicht. Doch das ist nicht alles. Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen und theologische Sichtweisen werden laut Maltesern ebenfalls thematisiert. Neben dem Tuch ist unter anderem ein Korpus zu sehen, der nach einer 3D-Betrachtung der Tuchabdrücke gefertigt wurde; dazu eine Dornenhaube und Nägel aus der Kreuzigungszeit. Die Präsentation umfasst insgesamt 22 Informationsstellen und sieben Vitrinen.

