Stand: 23.01.2017 15:36 Uhr

100 Mal Pferde in der Moderne

"Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde": Dieses Sprichwort nimmt das Sprengel Museum in Hannover zum Motto für seine neue Ausstellung. Unter dem Titel "Das Glück der Erde ..." zeigt es von Mittwoch, 25. Januar, bis Sonntag, 23. April, etwa 100 Zeichnungen, Grafiken, Fotografien, Gemälde und Skulpturen der modernen Kunst. In jedem Werk spielt das Pferd eine Rolle.

Bild des Pferdes wandelt sich

In der Ausstellung zu sehen sind moderne Klassiker von Künstlern wie Marc Chagall, Pablo Picasso und Emil Nolde. Das Museum zeigt aber auch Werke von Nachkriegskünstlern und Zeitgenossen wie Marino Marini, Niki de Saint Phalle, Johannes Brus oder Anri Sala. Zu sehen ist, wie sich das Bild des Pferdes seit Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute gewandelt hat. Mit dem Aufkommen des Autos verschwand das Tier immer mehr aus dem Alltag. Dafür gewann es an abstrakter Präsenz in der Kunst. Beim Expressionisten Franz Marc symbolisiert es Spiritualität. Vergnügen wie Pferderennen und Zirkus boten Möglichkeiten für die künstlerische Pferdedarstellung - wie im Sprengel Museum zu sehen.

Öffnungszeiten: Montag geschlossen

Dienstag 10 - 20 Uhr

Mittwoch bis Sonntag 10 - 18 Uhr In meinen Kalender eintragen