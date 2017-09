Stand: 29.09.2017 16:51 Uhr

Alters-Ausstellung: Falten- und facettenreich

Falten, Flecken, schrumpelige Haut: Das Altern gilt in unserer heutigen Gesellschaft als ein Tabu-Thema. Die Ausstellung "Silberglanz" im Niedersächsischen Landesmuseum Hannover beschäftigt sich von Freitag an dagegen ganz bewusst mit den Aspekten des Alterns in Kunst und Kultur. Zu sehen gibt es nicht nur Darstellungen alter Menschen auf Gemälden, Vasen und Fotografien, darunter Selbsporträts bedeutsamer Künstler, wie Max Liebermann. Auch das Thema Sex spielt eine Rolle.

"Wir wollen mit Stereotypen aufräumen"

Über 120 Exponate, darunter hochkarätige Leihgaben aus Rom, Chicago, Basel und Berlin, zeichnen ein vielschichtiges Bild des Alters. Laut Museumsdirektorin Katja Lembke ist es das erste Mal seit Jahrzehnten, dass sich ein deutsches Museum mit dem Thema befasst. Trotz dessen gesellschaftlicher Brisanz: Die ältere Generation habe inzwischen großen Einfluss bei Wahlen, sei aber gleichzeitig verstärkt von sozialen Problem wie Altersarmut betroffen, so Lembke. "Wir wollen in der Schau mit Stereotypen aufräumen", so Lembke. Natürlich gibt es Werke zu sehen, die das Älterwerden als Verfall zeigen: In teils drastischen Darstellungen wird die Hinfälligkeit des Körpers beschrieben und Falten als Bild der Hässlichkeit ausgewiesen. Aber die Ausstellung zeigt auch andere Seiten: Alte Menschen als ehrwürdige, weise Persönlichkeiten: Bismarck, Helmut Schmidt, sogar ein Porträt von Martin Luther auf dem Totenbett.

Treppenlifte und Sex

Ein weiterer Schwerpunkt: Die veränderte Darstellung alter Menschen im Verlauf der Geschichte. Vom antiken Philosophen über den altväterlichen Heiligen im Mittelalter bis zum Jugendwahn der Moderne. Dargestellt wird der Wandel nicht nur auf klassischen Gemälden, sondern auch in Skulpturen und Werbespots. Und bei denen habe es in den vergangenen zehn Jahren einen klaren Wandel gegeben, sagt Lembke: "Früher fuhren in der Treppenlift-Werbung immer nur junge Menschen, heute sind Alte sehr präsent." Trotzdem würden in der Werbung auch weiterhin Aspekte wie Krankheit, Armut oder exzentrische Senioren ausgespart. Die Schau widmet sich außerdem dem häufig tabuisierten Aspekt der Sexualität im Alter und zeigt häufig wiederkehrende Bilder, wie das des lüsternen Alten.

Parallele Karikaturen-Ausstellung

Die Ausstellung, die das Landesmuseum gemeinsam mit dem hannoverschen Sprengel Museum organisiert hat, läuft bis zum 18. Februar. Parallel läuft ab Samstag eine Partnerausstellung im Wilhelm Busch Museum in Hannover. Bis 2. April beschäftigt sie sich mit dem Alter im Spiegel der Karikatur: Das verzweifelte Bemühen, die Spuren des Lebens zu übertünchen, der Versuch, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen - das Museum zeigt das, was Karikaturisten besonders gerne mit satirischen Kommentaren bedenken. Wie zum Beispiel der englische Künstler Ronald Searle, der mit einem Bild aus dem Jahr 1981 einen gnadenlosen Blick auf eine Dame beim Umkleiden wirft. Laut Museum sind alle ausgestellten Werke der Künstler von Francisco de Goya über Wilhelm Busch bis zu Marie Marcks schonungslos, bissig und nichts für schwache Nerven.

Beide Ausstellungen laufen in Partnerschaft: Mit Vorzeigen des Tickets des einen Hauses erhalten Besucher im anderen Haus Rabatt.

