Caspar David Friedrich neu interpretiert von Johann Lühe

In Greifswald ist die Sonderausstellung "Hiroyuki Masuyama - Zeitenwanderer" mit Neuinterpretationen von Werken Caspar David Friedrichs zu sehen. An insgesamt vier Standorten werden unter anderem täuschend echt aussehende Fotomontagen ausgestellt.

Kunstwerke aus vielen Einzelteilen

Der japanische Künstler Hiroyuki Masuyama hat mit großem Aufwand Motive Friedrichs in Vorpommern abfotografiert und zu neuen Gesamtwerken zusammengesetzt.

Die Fotos sind zur selben Jahreszeit, bei gleicher Witterung und aus der gleichen Perspektive wie das Gemälde aufgenommen. Jede Montage besteht zum Teil aus bis zu 400 Einzelbildern. Die meisten dieser Aufnahmen hat das Caspar-David-Friedrich-Zentrum ausgestellt.

Auch die Galerien Schwarz und STP in Greifswald zeigen Werke von Masuyama. Doch nur im Pommerschen Landesmuseum hängen die digitalen Neukompositionen in einem Raum mit dem Original von Friedrich. Im Landesmuseum können Besucher außerdem in eine begehbare Kugel steigen, in die der Künstler 30.000 winzige Löcher gebohrt hat. Besucher sollen so einen einzigartigen Blick in einen detailgetreu nachgearbeiteten Sternenhimmel erhalten.

