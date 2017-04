Stand: 30.04.2017 13:44 Uhr

Kollwitz: Auf der Suche nach der "neuen Form"

In Güstrow (Landkreis Rostock) ist am Sonntag eine neue Ausstellung in den Räumen der Ernst-Barlach-Stiftung eröffnet worden. Gezeigt werden Werke der Künstlerin Käthe Kollwitz. Anlässlich ihres 150. Geburtstags wird auch ein Tagebuch der Grafikerin und Bildhauerin gezeigt.

Seltenes Kollwitz-Tagebuch ausgestellt

Wie ein Sprecher der Stiftung sagte, stammt das Tagebuch aus dem Archiv der Akademie der Künste Berlin und werde normalerweise nicht mehr an Museen ausgeliehen. Das Güstrower Museum dürfe das Buch deshalb nur für vier Wochen ausstellen. Käthe Kollwitz berichtet darin von der Trauerfeier für den verstorbenen Ernst Barlach im Jahr 1937. Barlach und die 1945 verstorbene Käthe Kollwitz waren viele Jahre befreundet.

Wie Käthe Kollwitz ihre Ausdrucksform fand

Außerdem sind im Ausstellungsforum und im Atelierhaus vor allem grafische Arbeiten von Käthe Kollwitz zu sehen. Anliegen der Schau ist es, die Suche der Künstlerin nach eigenen Ausdrucksformen zu dokumentieren. Anhand sehr früher Grafiken, Holzschnitte und vor allem Zeichnungen werde die Entwicklung des bekannten Stils von Käthe Kollwitz nachvollziehbar, so der Sprecher. Zu sehen sind die Exponate bis zum 2. Juli in den Räumen der Ernst-Barlach-Stiftung am Inselsee.

