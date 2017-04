Stand: 18.04.2017 17:00 Uhr

Fotoausstellung zeigt Landschaften in MV

"Landschaften in Mecklenburg-Vorpommern - Die Natur ist groß, der Mensch ist klein" ist der Titel der Fotoausstellung von Thomas Grundner, die vom 19. April bis zum 31. August in Schwerin zu sehen ist. Der in der Altmark geborene Fotograf lebt seit vielen Jahren in Heiligendamm. Er bildet die vielfältige Landschaft seiner Wahlheimat mit einer Tiefe ab, die den Betrachter seiner Fotos in den ganz besonderen Moment eintauchen lassen, in dem das Foto entstanden ist.

Thomas Grundner hat mehr als 30 Bücher herausgebracht und begeistert jährlich mit tollen Landschaftskalendern. Seine 26 besten Fotos sind im NDR Landesfunkhaus ausgestellt. Der Eintritt ist frei.

Fotoausstellung zeigt Landschaften in MV "Die Natur ist groß, der Mensch ist klein" - Landschaftsfotos aus Mecklenburg-Vorpommern von Thomas Grundner sind ab dem 19. April im NDR Landesfunkhaus in Schwerin zu sehen. Öffnungszeiten: täglich 10 - 17 Uhr In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Ihr Lieblingsmix am Vormittag | 19.04.2017 | 10:05 Uhr