Willy Fleckhaus: Design - Revolte - Regenbogen von Anette Schneider

Willy Fleckhaus war der wohl wichtigste Art-Director, Layouter und Designer der 60er- und 70er-Jahre: Er machte die Zeitschrift "twen" zur führenden Jugendzeitschrift der Sechziger, er hatte die grandiose Idee, eine Suhrkamp-Taschenbuchreihe in den Farben des Regenbogens erscheinen zu lassen, er kreierte lange vor dem "Zeit-Magazin" das "FAZ-Magazin". Jetzt ist seine Arbeit - nach einer kleinen Variante in Köln - erstmals umfangreich in einer Ausstellung zu entdecken: im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.

Fleckhaus: Ästhetische Formen für unbequeme Inhalte











Schon die ersten Arbeiten aus dem Jahr 1952, mit denen die Ausstellung eröffnet, sind umwerfend: Während alle anderen Herausgeber nicht genug Informationen und Bilder auf ihre Titelseiten quetschen konnten, fegte der gerade 27-jährige Willy Fleckhaus mit seinem klaren Layout für die Gewerkschaftsjugend-Zeitschrift "Aufwärts!" alles kleinteilig-Althergebrachte beiseite: Er präsentierte nichts als ein großes Schwarz-weiß-Foto. Mal moderne Architektur, mal ein junges Paar auf einem menschenleeren Bahnhof, mal ein Off-Theater mit Tucholsky-Programm - schon diese frühen Entwürfe enthalten alles, was Willy Fleckhaus bald berühmt machte, sagt der Sammler Hans-Michael Koetzle, der die Ausstellung organisiert hat: "Er hat im großen Stile aufgeräumt: Er hat standardisiert. Es ist nicht mehr der klassische Bildjournalismus, sondern es sind Foto-Essays, es sind sehr subjektive Bilder, es sind radikal neu gesehene Bilder. Es sind Bilder rund um das Thema Jugend, Jugendkultur. Eine neue Jugend eben."

Radikal Neues

Der radikal neuen Formensprache entsprachen radikal neue Themen. Denn was der gelernte Journalist Fleckhaus auch anpackte, stets mischte er sich auch inhaltlich ein. Schon im "Aufwärts" bestimmte vor allem er die Themen, erzählt Koetzle: "Man muss sich das mal vorstellen: eine Gewerkschaftsjugend-Zeitschrift, in der es um finnische Architektur, um schwedisches Design, um Magnum-Fotografie geht. Da hat Heinrich Böll geschrieben, da hat Halldor Laxness, Nobelpreisträger, da geschrieben. Das ist also ein kulturelles Niveau, das kann man sich gar nicht vorstellen."

Doch es wurde noch besser! Und das von Hans-Michael Koetzle in jahrelanger Recherchearbeit gesammelte Material führt dies mitreißend vor Augen: Plakatentwürfe, die legendären Buch-Reihen von Suhrkamp, Entwürfe für das "FAZ"-Magazin, vor allem aber die Entwicklung der Jugendzeitschrift "twen", die Fleckhaus 1959 mitbegründete und die bis 1970 erschien, erzählen immer auch von einem ungewöhnlichen Mann. "Er kommt aus dem linken rheinischen Katholizismus", sagt Koetzle. "Er war befreundet mit Heinrich Böll. Er war ein dezidierter Pazifist und Wehrdienstverweigerer. Er war sehr sensibel für Toleranz, für Themen rund um Antisemitismus, um Rassismus - also Dinge, die uns jetzt wieder aktuell werden. Da hat 'twen' ganz früh Position bezogen."

Ästhetischen Formen für unbequeme Inhalte

Jetzt hängen zahlreiche Originalfotos, die für "twen" entstanden, den endgültigen Titelblättern und Fotostrecken gegenüber. So wird deutlich, wie der 1983 gestorbene Künstler das Rohmaterial nutzte, mit Ausschnitten und Anschnitten arbeitete, und in der stickig-konservativen Adenauer-Zeit mit neuen, ästhetischen Formen neue, unbequeme Inhalte durchsetzte.

"twen" setzte das erste schwarze Model auf den Titel, Jahre bevor es die französische Vogue machte, deren Fotochefin dafür entlassen wurde. "twen" berichtete über Rassismus und Jazz, über vorehelichen Sex und Dessous. Und zwei nackt auf dem Boden liegende, unbeschwert lachende junge Männer eröffneten ein Heft über Homosexualität. "twen" brach mit Tabus. Provozierte. Wütende Proteste, so Hans-Michael Koetzle, blieben nicht aus: "Es ging ja bis zu Gerichtsverfahren. Wir dürfen nicht vergessen, dass es damals mehrere Prozesse vor der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften gab gegen 'twen'. Also 'twen' war eine - man kann fast sagen - Bombe in den späten 50er-Jahren."

Regenbogenfarben für Bücher

Nicht weniger wirkungsvoll war seine Arbeit für Suhrkamp, mit der die Ausstellung endet: Fleckhaus war der erste, der ganze Buch-Reihen konzipierte und standardisierte. Nun liegen sie in Vitrinen: Die Theater-Reihe "Spectrum" mit großen farbigen Punkt auf dem Umschlag. Die Bibliothek Suhrkamp mit dem umlaufenden schwarzen Streifen. Die Edition Suhrkamp in den Farben des Regenbogens. "Diese Suhrkamp-Kultur mit Aufklärung, mit fortschrittlicher, junger Literatur, mit Theater - dem hat Williy Fleckhaus mit seiner Gestaltung ein Gesicht gegeben. Und wenn Sie heute überlegen: Marcuse, Horkheimer, Walter Benjamin - diese großen Geister des 20. Jahrhunderts haben in Willy Fleckhaus ihr optisches Zuhause gefunden."

Willy Fleckhaus' radikales, fortschrittliches Design fasziniert auch deshalb bis heute, weil es sich nicht trennen lässt von ebensolchen Inhalten: Von Diskussionen über Toleranz, Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung, die er in den 50ern begann - und die uns heute noch immer beschäftigen.

