Stand: 13.07.2017 15:26 Uhr

140 Rauschenberg-Entwürfe aus 40 Jahren von Anette Schneider

Robert Rauschenberg, einer der wichtigsten US-Künstler, entwickelte in den 1950er-Jahren eine für die USA völlig neue Vorstellung von Kunst, in der er die Trennung von Malerei und Skulptur aufhob. Er entwarf als erster US-Künstler Sammlerplakate - insgesamt 180, so viele wie keiner seiner Kollegen sonst. Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe, das dank der Schenkung eines Sammlers die weltweit größte Sammlung von Rauschenberg-Plakaten besitzt, zeigt nun 140 Entwürfe aus 40 Jahren.

Plakate von Robert Rauschenberg im Hamburger MKG













Kombination gleichwertiger Dinge

Wie in seiner Malerei, so nutzte Robert Rauschenberg auch in seinen Plakaten das Mittel der Collage. Auch in ihnen reihte er unterschiedliche Dinge gleichwertig aneinander: Werbung, Zeitungsfotos, Politikerporträts oder kleine Abbildungen von Gemälden alter Meister. Dann ging er mit breitem Pinsel ein, zwei Mal über die Komposition, legte so einen zarten Farbschleier darüber - und überließ es dem Betrachter, etwas daraus zu machen.

"Das geht ja alles durcheinander bei ihm und wir haben ganz selten einen Hinweis, was das eigentlich soll", erklärt Kurator Jürgen Döring: "Das ist dann der Vorteil von Plakaten. Gerade bei denen mit einem thematischen Hintergrund - bei Konzertplakaten, bei politischen Plakaten. Da wissen wir den Kontext, und auf einmal können wir anfangen zu interpretieren.

Statements in düsteren Apokalypsen

Robert Rauschenberg NDR Info - ZeitZeichen - 22.10.2010 20:15 Uhr Autor/in: Werth, Jürgen Stichtag 22. Oktober 1925: Der Geburtstag des amerikanischen Künstlers Robert Rauschenberg







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Etwa die Hälfte der Plakate, die der 1925 in Texas geborene und 2008 in Florida gestorbene Rauschenberg entwickelte, waren Einladungen zu eigenen Ausstellungen in Galerien und Museen. In anderen warb er in kräftigen Farben für internationale Kunst-, Musik- und Filmfestivals. In oft düsteren Apokalypsen bezog er politisch Stellung: gegen den Vietnamkrieg, gegen Umweltzerstörung, für die Freiheit der Künste.

Weitere Ausstellungen im MKG mit Video Food Revolution 5.0 - Die Zukunft des Essens Niedliches aus Mehlwürmern und Schlingpflanzen, die den Abwasch erledigen: Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zeigt, wie das Essen der Zukunft aussehen könnte. mehr Keith Harings Lebenshilfe im Strichformat In U-Bahnhöfen und an Hauswänden sah man seine Kunstwerke genauso wie in New Yorker Galerien. Das Museum für Kunst und Gewerbe zeigt jetzt gut 100 Plakate von Keith Haring. mehr

140 Rauschenberg-Entwürfe aus 40 Jahren Der US-Künstler Robert Rauschenberg hat rund 180 Sammlerplakate entworfen, so viele wie keiner seiner Kollegen. Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg zeigt jetzt 140 davon. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 10-18 Uhr

Donnerstag: 10-21 Uhr

Donnerstag an oder vor Feiertagen: 10-18 Uhr

Kassenschluss jeweils 30 Minuten vor Schließung des Museums. Hinweis: Robert Rauschenberg

Posters In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 13.07.2017 | 16:20 Uhr